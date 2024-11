Previsioni Meteo Torino: il bollettino per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Torino si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con ampie variazioni di temperatura nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano che la mattina si presenterà con cielo coperto, mentre nel pomeriggio ci sarà un miglioramento con schiarite e cieli sereni. Le temperature oscilleranno tra i 6,6°C e i 11°C, con una leggera diminuzione prevista verso sera. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 3,2 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo a Torino saranno caratterizzate da nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 6,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 72%, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’81%. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 1,9 km/h, proveniente da Nord-Nord Est.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si aggirerà intorno ai 6,6°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e l’umidità rimarrà elevata, attorno all’85%. La situazione non cambierà molto fino a metà mattina, quando si registrerà una leggera salita della temperatura fino a 7,8°C alle 09:00.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni meteo, con cielo sereno e temperature che toccheranno i 11°C. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente al 6%, favorendo un clima più gradevole. L’umidità si manterrà attorno al 64%, mentre il vento continuerà a essere debole, con velocità che non supereranno i 3,2 km/h.

La sera porterà un ritorno delle nubi sparse, con temperature che scenderanno nuovamente fino a 6,6°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 51%, e l’umidità rimarrà alta, attorno all’85%. Anche in questo caso, il vento sarà debole, con velocità che varieranno tra i 1,9 km/h e i 2,3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Torino nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si stabilizzeranno su valori più miti e una diminuzione della copertura nuvolosa. Mercoledì e giovedì si prevede un clima più soleggiato, con temperature che potrebbero superare i 12°C. Gli amanti del sole potranno quindi approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Torino

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +6.2° perc. +6.2° Assenti 1.6 NNE max 1.8 Grecale 82 % 1014 hPa 5 nubi sparse +5.5° perc. +5.5° Assenti 1.8 NNO max 1.9 Maestrale 84 % 1013 hPa 8 cielo coperto +6.6° perc. +6.6° prob. 9 % 1.4 N max 1.9 Tramontana 81 % 1013 hPa 11 nubi sparse +10.1° perc. +8.9° prob. 9 % 2.7 ESE max 2.3 Scirocco 68 % 1011 hPa 14 cielo sereno +11° perc. +9.8° prob. 1 % 3.2 SE max 3.2 Scirocco 64 % 1008 hPa 17 poche nuvole +8.3° perc. +8.3° prob. 2 % 1.7 E max 2.7 Levante 78 % 1007 hPa 20 nubi sparse +7.3° perc. +7.3° prob. 19 % 2.3 SSE max 2.9 Scirocco 83 % 1006 hPa 23 nubi sparse +6.6° perc. +6.6° prob. 19 % 1.9 ESE max 2.6 Scirocco 85 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 16:54

