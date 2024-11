Previsioni Meteo Torino: il bollettino per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 27 Novembre, Torino si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto durante la notte, che si trasformerà in un progressivo miglioramento nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel corso della sera. La velocità del vento sarà generalmente debole, con direzione variabile, e non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 6,6°C, con una temperatura percepita simile. L’umidità sarà alta, attorno all’86%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1024 hPa. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 1,7 km/h, proveniente da Ovest e Nord Ovest.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Il cielo passerà da coperto a nubi sparse, con una diminuzione della copertura nuvolosa fino al 53% entro le ore 12:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo un massimo di 11,1°C. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 64%. Anche la velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 2,1 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 10,5°C alle ore 15:00, con una temperatura percepita di 9,4°C. L’umidità continuerà a scendere, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante. La velocità del vento sarà leggermente più alta, ma comunque moderata.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 7,1°C entro le ore 22:00. L’umidità si attesterà attorno al 78%, mentre la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 2,4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Torino indicano una giornata di Mercoledì 27 Novembre caratterizzata da un inizio nuvoloso che si trasformerà in un pomeriggio sereno e gradevole. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori miti, rendendo l’atmosfera piacevole per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Torino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +6.6° perc. +6.6° Assenti 1.9 ONO max 1.9 Maestrale 86 % 1024 hPa 5 cielo coperto +6.4° perc. +6.4° Assenti 1.7 ONO max 1.5 Maestrale 85 % 1024 hPa 8 cielo coperto +7° perc. +7° Assenti 2.1 OSO max 2.5 Libeccio 81 % 1025 hPa 11 nubi sparse +10.4° perc. +9.2° Assenti 1.6 SSO max 1.9 Libeccio 66 % 1024 hPa 14 cielo sereno +11.4° perc. +10.2° Assenti 0.9 E max 1.2 Levante 64 % 1023 hPa 17 cielo sereno +8.5° perc. +8.5° Assenti 2.2 ONO max 2 Maestrale 77 % 1024 hPa 20 nubi sparse +7.6° perc. +7.6° Assenti 2.4 O max 2.4 Ponente 79 % 1025 hPa 23 nubi sparse +6.8° perc. +6.8° Assenti 2.4 O max 2.7 Ponente 78 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:46 e tramonta alle ore 16:49

