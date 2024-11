Previsioni Meteo Torino: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Torino di Giovedì 14 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 6,4°C, mentre nel corso della mattina il cielo si presenterà sereno, con un incremento graduale delle temperature. Nel pomeriggio, si assisterà a un ulteriore aumento termico, raggiungendo i 11,5°C. La sera si chiuderà con cieli sereni e temperature in lieve calo.

Nel dettaglio, durante la notte (00:00 – 05:00), Torino avrà un cielo con nubi sparse e temperature che varieranno da 6,4°C a 5,3°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 4 km/h e 6,1 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità si manterrà attorno al 74%, con una pressione atmosferica stabile intorno ai 1022 hPa.

Proseguendo nella mattina (06:00 – 12:00), il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno da 5,3°C a 11,1°C. La copertura nuvolosa diminuirà, raggiungendo un massimo del 35% alle 12:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 5,1 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, attestandosi attorno al 54%.

Nel pomeriggio (13:00 – 17:00), il clima sarà particolarmente gradevole, con temperature che toccheranno un picco di 11,5°C alle 13:00. Il cielo resterà sereno e la velocità del vento si manterrà leggera, con raffiche che non supereranno i 7,1 km/h. L’umidità continuerà a scendere, raggiungendo il 58%.

Infine, nella sera (18:00 – 23:00), le temperature si attesteranno intorno ai 6,3°C, con un cielo sempre sereno. La velocità del vento sarà moderata, con valori che varieranno da 2,7 km/h a 3 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 71%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Torino nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori miti. Tuttavia, si prevede un possibile abbassamento delle temperature a partire da Venerdì, con l’arrivo di correnti più fresche. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +5.8° perc. +4.9° Assenti 5.4 NNO max 6.8 Maestrale 76 % 1023 hPa 5 cielo sereno +5.3° perc. +5.3° Assenti 4 NO max 4 Maestrale 74 % 1024 hPa 8 nubi sparse +7° perc. +7° Assenti 2.2 O max 3.1 Ponente 67 % 1024 hPa 11 nubi sparse +10.4° perc. +9° Assenti 4.2 SSO max 4.8 Libeccio 57 % 1023 hPa 14 cielo sereno +11.4° perc. +10° Assenti 5.8 S max 6.5 Ostro 52 % 1021 hPa 17 cielo sereno +8.2° perc. +8.2° Assenti 2.5 SO max 3.6 Libeccio 67 % 1022 hPa 20 cielo sereno +7.2° perc. +7.2° Assenti 3 OSO max 3.3 Libeccio 69 % 1023 hPa 23 cielo sereno +6.3° perc. +6.3° Assenti 2.7 SSO max 3.6 Libeccio 71 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 16:58

