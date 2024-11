Previsioni Meteo Torino: tutti i dettagli per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Torino indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per il periodo autunnale. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 11°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 15°C nel tardo mattino. La copertura nuvolosa sarà costante, con una percentuale che varierà dal 100% al 70% nel corso della giornata. I venti saranno deboli, con velocità comprese tra 0,3 km/h e 3,4 km/h, e non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, Torino sperimenterà un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno leggermente, mantenendosi tra i 10,5°C e i 11,3°C. L’umidità si attesterà attorno all’83%, creando una sensazione di freschezza. I venti saranno molto deboli, provenienti principalmente da nord e nord-est, con intensità che non supererà i 2 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo un massimo di 15,6°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori che scenderanno solo parzialmente. L’umidità si ridurrà gradualmente, portandosi attorno al 63%. Anche i venti rimarranno deboli, con una leggera intensificazione nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C, con una leggera diminuzione verso la sera. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 77%. I venti continueranno a essere deboli, mantenendo una direzione prevalentemente orientale.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 10,9°C. L’umidità si attesterà attorno all’87%, mentre i venti rimarranno deboli e senza variazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Torino indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, ma è possibile che nei giorni successivi si verifichino schiarite temporanee. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché l’autunno continua a regalare giornate grigie e fresche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Torino

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.2° perc. +10.6° Assenti 1.5 NNE max 1.8 Grecale 83 % 1027 hPa 4 cielo coperto +10.6° perc. +10° Assenti 1.1 N max 1.3 Tramontana 84 % 1027 hPa 7 cielo coperto +10.7° perc. +10° Assenti 0.3 SE max 1 Scirocco 84 % 1028 hPa 10 cielo coperto +14° perc. +13.3° Assenti 2.3 E max 2 Levante 70 % 1029 hPa 13 nubi sparse +15.9° perc. +15.2° Assenti 3.4 E max 2.5 Levante 62 % 1028 hPa 16 cielo coperto +13.8° perc. +13.2° Assenti 3.1 ENE max 3.8 Grecale 73 % 1028 hPa 19 cielo coperto +12.3° perc. +11.7° Assenti 1.9 E max 2.6 Levante 82 % 1029 hPa 22 nubi sparse +11.2° perc. +10.6° Assenti 0.8 NO max 1.1 Maestrale 86 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 17:07

