Previsioni Meteo Torino: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

Le previsioni meteo per Torino di Sabato 23 Novembre indicano un giorno caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo sarà sereno, ma già dalla mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature, che inizialmente saranno sotto zero, subiranno un lieve incremento durante il giorno, ma non supereranno i 7°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con direzione variabile.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa che rimarrà tra l’1% e il 19%. Le temperature oscilleranno tra -0,6°C e -0,2°C, con una temperatura percepita che potrà scendere fino a -2,9°C. L’umidità si manterrà attorno al 66-68%, mentre la pressione atmosferica sarà in aumento, raggiungendo i 1026 hPa.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 6,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, passando dal 17% delle prime ore del giorno fino a un 59% alle 12:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 5 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 5-6°C. La copertura nuvolosa varierà dal 38% al 62%, mentre l’umidità si manterrà tra il 44% e il 63%. Le condizioni di vento continueranno a essere leggere, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 1,7°C a mezzanotte, con una temperatura percepita che potrà scendere ulteriormente. L’umidità aumenterà, arrivando a toccare il 68% e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1033 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Torino nei prossimi giorni indicano un clima fresco e nuvoloso, con temperature che si manterranno sotto la media stagionale. Domani, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre nei giorni successivi potrebbero verificarsi delle schiarite temporanee. È consigliabile prepararsi a condizioni di freddo e umidità, soprattutto nelle ore serali.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Torino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno -0.4° perc. -2.8° Assenti 6.7 ONO max 6.9 Maestrale 66 % 1024 hPa 5 poche nuvole -0.6° perc. -2.5° Assenti 5.7 O max 5.5 Ponente 65 % 1026 hPa 8 nubi sparse +1.1° perc. +1.1° Assenti 4.3 O max 5.1 Ponente 58 % 1028 hPa 11 nubi sparse +5.4° perc. +5.4° Assenti 1 NE max 1.4 Grecale 45 % 1029 hPa 14 nubi sparse +6.3° perc. +6.3° Assenti 2.8 ENE max 3.1 Grecale 47 % 1028 hPa 17 nubi sparse +3.2° perc. +3.2° Assenti 4.5 NNO max 4.9 Maestrale 63 % 1031 hPa 20 cielo coperto +2.3° perc. +2.3° Assenti 2.9 NO max 2.5 Maestrale 66 % 1032 hPa 23 cielo coperto +1.7° perc. +1.7° Assenti 3.7 ONO max 3.3 Maestrale 68 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 16:51

