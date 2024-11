Previsioni Meteo Torino: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Sabato 9 Novembre a Torino si presenterà con un clima prevalentemente nuvoloso e temperature miti. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a influenzare le condizioni atmosferiche fino alle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno attorno ai 10°C, con una leggera diminuzione prevista nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà intorno al 90%. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da sud-ovest.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da un minimo di 10,4°C a un massimo di 13,1°C intorno a mezzogiorno. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità continuerà a mantenersi elevata, attorno al 73%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 13°C, con una leggera diminuzione prevista nel tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con una percentuale di nuvolosità che si attesterà tra il 95% e il 98%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità continuerà a essere un fattore predominante, con valori che raggiungeranno il 77%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 10°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che si manterrà sopra il 79%. I venti saranno deboli, rendendo l’atmosfera piuttosto stabile e senza particolari variazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Torino indicano un Sabato caratterizzato da un clima umido e nuvoloso, con temperature che si manterranno miti ma senza picchi significativi. Nei giorni successivi, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una possibile diminuzione della copertura nuvolosa e un incremento delle temperature. Tuttavia, l’umidità rimarrà un fattore costante, influenzando la percezione del freddo. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione queste condizioni, pianificando di conseguenza le proprie uscite.

