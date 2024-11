Previsioni Meteo Torre Annunziata: il bollettino per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre a Torre Annunziata indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 18,8°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La mattina porterà un cielo sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 22,6°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le condizioni di bel tempo continueranno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. La sera si presenterà con un cielo sereno, ma con un graduale abbassamento delle temperature.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Torre Annunziata vedrà un cielo con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 18,1°C. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 1,6 km/h e 2,6 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali. L’umidità si manterrà attorno al 54%, garantendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando un clima sereno e temperature in aumento. Alle 10:00, si registreranno 21,8°C con una leggera brezza proveniente da ovest. L’assenza di precipitazioni e la bassa copertura nuvolosa, che non supererà il 7%, favoriranno attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 22,6°C alle 13:00, mantenendosi stabili fino alle 15:00. Il vento continuerà a essere leggero, con intensità che non supererà i 6,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 36%, rendendo l’aria piacevole e fresca.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà sereno fino a tarda notte, con una leggera copertura nuvolosa che si presenterà solo verso le 21:00. Anche in questo frangente, il vento sarà debole e l’umidità si manterrà attorno al 51%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 3 Novembre a Torre Annunziata evidenziano una giornata di sole e temperature miti, ideali per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con un possibile aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di questa situazione meteorologica per godere delle bellezze locali.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.6° perc. +17.9° Assenti 2.2 E max 2.7 Levante 53 % 1023 hPa 4 nubi sparse +17.9° perc. +17.1° Assenti 1.9 NNE max 2.7 Grecale 51 % 1023 hPa 7 cielo sereno +18.5° perc. +17.6° Assenti 2.4 E max 2.8 Levante 45 % 1024 hPa 10 cielo sereno +21.8° perc. +21° Assenti 3.6 OSO max 2.1 Libeccio 36 % 1024 hPa 13 cielo sereno +22.6° perc. +21.9° Assenti 5.8 OSO max 5.3 Libeccio 36 % 1023 hPa 16 cielo sereno +20.6° perc. +19.9° Assenti 6.2 OSO max 6.3 Libeccio 46 % 1023 hPa 19 cielo sereno +19.8° perc. +19.1° Assenti 1.6 NO max 2.4 Maestrale 51 % 1024 hPa 22 nubi sparse +19° perc. +18.4° Assenti 2.2 E max 2.6 Levante 53 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:52

