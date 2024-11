Previsioni Meteo Torre Annunziata: il bollettino per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Torre Annunziata si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo instabile, con piogge che si alterneranno a momenti di leggera schiarita. Le previsioni del tempo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 17°C, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà prevalentemente alta, con percentuali che raggiungeranno anche l’87% durante le ore centrali della giornata. La velocità del vento varierà tra i 5 e i 17 km/h, proveniente principalmente da Ovest e Sud Ovest.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con un’umidità che si manterrà sopra l’80%. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,5 mm.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare piogge leggere, con temperature che saliranno fino a 17,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, attorno al 36%, e le precipitazioni si presenteranno con intensità moderata. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 14 km/h, rendendo l’aria leggermente più fresca.

Il pomeriggio porterà con sé condizioni di pioggia leggera, con temperature che scenderanno a 16,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno all’84%, e le precipitazioni continueranno a essere presenti, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,6 mm. Il vento si manterrà vivace, con raffiche che potranno raggiungere i 25 km/h.

Nella sera, si prevede un’intensificazione delle piogge, che diventeranno moderate. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16,4°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 77%. Le precipitazioni saranno più consistenti, con accumuli che potranno superare i 1 mm. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e il vento continuerà a soffiare con intensità.

In conclusione, le previsioni meteo per Torre Annunziata nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di piogge e temperature che si manterranno su valori miti. Domani si prevede un lieve miglioramento, ma le nuvole continueranno a dominare il cielo. Dopodomani, invece, ci si aspetta un ulteriore calo delle temperature, con un possibile ritorno di condizioni più stabili. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Torre Annunziata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.8° perc. +15.6° 0.54 mm 7.8 OSO max 9.8 Libeccio 82 % 1015 hPa 4 pioggia leggera +15.8° perc. +15.6° 0.23 mm 4.5 OSO max 5.6 Libeccio 82 % 1014 hPa 7 pioggia leggera +16.1° perc. +15.8° 0.22 mm 9.9 OSO max 13.5 Libeccio 80 % 1015 hPa 10 pioggia leggera +17.8° perc. +17.4° 0.19 mm 14.8 OSO max 19.7 Libeccio 67 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +17.6° perc. +17.2° 0.34 mm 17.5 OSO max 24.7 Libeccio 69 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +16.8° perc. +16.4° 0.43 mm 14.1 OSO max 22.6 Libeccio 73 % 1014 hPa 19 pioggia moderata +16.7° perc. +16.4° 1.04 mm 16.3 OSO max 24.2 Libeccio 77 % 1014 hPa 22 pioggia leggera +16.6° perc. +16.4° 0.72 mm 16 OSO max 24.6 Libeccio 79 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 16:39

