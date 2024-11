Previsioni Meteo Torre Annunziata: tutti i dettagli per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 16 Novembre a Torre Annunziata indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature miti. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 12°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, garantendo un cielo limpido e visibilità ottimale.

Nella mattina, il meteo continuerà a rimanere favorevole, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 16,5°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che varierà tra i 5 e i 7 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 37% e il 44%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C, con un leggero calo rispetto alla mattinata. La situazione meteorologica rimarrà invariata, con cieli sereni e assenza di precipitazioni. Anche in questa fascia oraria, il vento si presenterà come una leggera brezza, rendendo l’atmosfera gradevole per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 13°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di meteo favorevoli continueranno a persistere. La brezza si farà più leggera, con velocità del vento che si attesterà intorno ai 1-3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Torre Annunziata indicano un Sabato 16 Novembre all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede una continuità di queste condizioni, con temperature che potrebbero mantenersi stabili, rendendo il clima particolarmente piacevole per attività all’aperto. Pertanto, sarà opportuno approfittare di questa situazione meteorologica favorevole per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Torre Annunziata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12° perc. +10.8° Assenti 6.3 NE max 7.2 Grecale 58 % 1021 hPa 4 cielo sereno +11.5° perc. +10.2° Assenti 5.5 NE max 5.2 Grecale 60 % 1022 hPa 7 cielo sereno +11.9° perc. +10.6° Assenti 5.5 NE max 6.1 Grecale 56 % 1022 hPa 10 cielo sereno +15.5° perc. +14.2° Assenti 2.2 N max 3.8 Tramontana 40 % 1022 hPa 13 cielo sereno +16.6° perc. +15.3° Assenti 7 O max 5.5 Ponente 37 % 1021 hPa 16 cielo sereno +15.2° perc. +13.9° Assenti 6.2 O max 6.7 Ponente 45 % 1021 hPa 19 cielo sereno +14.5° perc. +13.2° Assenti 1.5 ONO max 1.8 Maestrale 48 % 1021 hPa 22 cielo sereno +13.8° perc. +12.6° Assenti 1.9 OSO max 3.1 Libeccio 52 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:41

