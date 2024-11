Previsioni Meteo Torre Annunziata: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sabato 9 Novembre a Torre Annunziata si presenteranno prevalentemente stabili, con temperature gradevoli e un cielo per lo più sereno. Durante la giornata, si registreranno poche nuvole e una leggera brezza, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole. Le temperature oscilleranno tra i 17,6°C e i 21,6°C, con un’umidità che si manterrà su livelli moderati. Le previsioni del tempo indicano una bassa probabilità di precipitazioni, confermando un quadro meteorologico favorevole per attività all’aperto.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17,9°C, con nubi sparse e una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale abbassamento delle temperature, che raggiungeranno i 16,8°C alle prime luci dell’alba.

Durante la mattina, il cielo rimarrà per lo più sereno, con temperature che saliranno fino a 21,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una percentuale che non supererà il 13%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità si ridurrà ulteriormente, raggiungendo il 40%.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero calo delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 20,9°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà prevalentemente sereno o con poche nuvole. Le condizioni di vento saranno simili a quelle della mattina, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. L’umidità si manterrà attorno al 42%, garantendo un clima confortevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 18,5°C. Il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 9%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che continuerà a soffiare da Nord Est. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 54%.

In conclusione, le previsioni meteo per Torre Annunziata indicano un Sabato 9 Novembre caratterizzato da condizioni meteorologiche favorevoli, con temperature miti e un cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una bassa probabilità di pioggia. Gli amanti delle attività all’aperto potranno godere di un clima ideale per trascorrere del tempo all’aria aperta.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17.6° perc. +17° prob. 1 % 5.9 NE max 6.4 Grecale 63 % 1025 hPa 4 poche nuvole +16.8° perc. +16.3° prob. 1 % 5.3 ENE max 6.2 Grecale 65 % 1024 hPa 7 poche nuvole +17.2° perc. +16.5° prob. 1 % 5 NE max 5.5 Grecale 60 % 1024 hPa 10 poche nuvole +20.6° perc. +19.8° prob. 1 % 2.6 E max 5 Levante 42 % 1023 hPa 13 cielo sereno +21.6° perc. +20.8° Assenti 2.8 OSO max 5.3 Libeccio 39 % 1021 hPa 16 poche nuvole +20.1° perc. +19.4° Assenti 4.1 SO max 2.8 Libeccio 47 % 1021 hPa 19 poche nuvole +19.3° perc. +18.6° Assenti 5 ENE max 7.6 Grecale 50 % 1021 hPa 22 cielo sereno +18° perc. +17.4° Assenti 5.4 NE max 6.8 Grecale 57 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:46

