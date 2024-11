Previsioni Meteo Torre del Greco: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Torre del Greco indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +11,6°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo parzialmente nuvoloso, mentre le temperature saliranno fino a raggiungere i +14,8°C nel pomeriggio.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteo si stabilizzeranno su un cielo coperto, con temperature che si manterranno attorno ai +14,8°C e un’umidità che aumenterà fino al 56%. La sera continuerà a presentarsi con cielo coperto, mantenendo temperature stabili e un leggero aumento dell’umidità.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con cielo sereno e temperature comprese tra +11,6°C e +12,1°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Est. La mattina inizierà con poche nuvole, ma già dalle ore successive si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo parzialmente nuvoloso fino a diventare completamente coperto nel pomeriggio. Le temperature percepite si manterranno tra +10,1°C e +13,6°C.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +14,8°C. L’umidità aumenterà progressivamente, raggiungendo il 56%. La sera non porterà cambiamenti significativi, con temperature che si manterranno attorno ai +14,8°C e un’umidità che continuerà a salire fino al 68%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Torre del Greco indicano un trend di stabilità con temperature moderate e un cielo prevalentemente nuvoloso. Si prevede che nei giorni successivi non ci saranno variazioni significative, mantenendo condizioni simili a quelle di Lunedì. Pertanto, si consiglia di prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso, ideale per attività al coperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Torre del Greco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.9° perc. +10.5° Assenti 3.2 NE max 3 Grecale 52 % 1032 hPa 4 cielo sereno +11.6° perc. +10.1° Assenti 5.4 ENE max 4.8 Grecale 52 % 1031 hPa 7 nubi sparse +12.1° perc. +10.5° Assenti 3 NE max 3.4 Grecale 45 % 1030 hPa 10 nubi sparse +14.5° perc. +13.2° Assenti 2.4 SO max 3.6 Libeccio 45 % 1029 hPa 13 cielo coperto +14.8° perc. +13.7° Assenti 2.7 SO max 4.6 Libeccio 52 % 1027 hPa 16 cielo coperto +14.7° perc. +13.7° Assenti 1.8 E max 2.9 Levante 56 % 1026 hPa 19 cielo coperto +14.8° perc. +13.9° Assenti 2.2 SE max 3.5 Scirocco 58 % 1026 hPa 22 cielo coperto +14.8° perc. +14° Assenti 4.9 SSE max 6 Scirocco 66 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:36

