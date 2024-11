Previsioni Meteo Torre del Greco: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Torre del Greco si preannuncia una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in un aumento della copertura nuvolosa. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 16,8°C al mattino fino a un massimo di 20,5°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 7,1 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando intorno al 66% durante la sera.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un’umidità che si aggirerà attorno al 62%. Le condizioni di calma del vento favoriranno una sensazione di tranquillità e stabilità.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 19,1°C intorno alle 09:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con direzione prevalentemente da sud-ovest. L’umidità inizierà a scendere, contribuendo a un clima piacevole e mite.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteo. Il cielo passerà da sereno a poche nuvole e poi a nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19,9°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 63% entro le 17:00. Le brezze leggere accompagneranno il pomeriggio, rendendo l’atmosfera gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà coperto. Le temperature si manterranno attorno ai 18°C, mentre l’umidità salirà fino a raggiungere il 67%. Le condizioni di vento rimarranno deboli, con una direzione prevalentemente da nord-ovest. Non si prevedono precipitazioni, quindi la serata si presenterà asciutta, ma con un’atmosfera più umida e chiusa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Torre del Greco indicano un proseguimento di condizioni variabili, con un possibile ritorno di cieli sereni e temperature miti. Tuttavia, è consigliabile monitorare gli aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono cambiare rapidamente. La giornata di Martedì 5 Novembre si preannuncia quindi come un buon compromesso tra sole e nuvole, ideale per attività all’aperto fino al calar della sera.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Torre del Greco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.8° perc. +17.3° Assenti 3 E max 3.7 Levante 63 % 1024 hPa 4 cielo sereno +17° perc. +16.5° Assenti 3 ESE max 3.8 Scirocco 65 % 1024 hPa 7 cielo sereno +17.4° perc. +16.8° Assenti 3.2 E max 4 Levante 61 % 1024 hPa 10 cielo sereno +19.7° perc. +19.1° Assenti 2 SO max 2.6 Libeccio 54 % 1025 hPa 13 cielo sereno +20.5° perc. +19.9° Assenti 5.9 SO max 4.7 Libeccio 51 % 1023 hPa 16 nubi sparse +19.2° perc. +18.7° Assenti 6.2 OSO max 6 Libeccio 60 % 1023 hPa 19 cielo coperto +18.7° perc. +18.3° Assenti 1.8 NO max 2.6 Maestrale 66 % 1024 hPa 22 cielo coperto +18.2° perc. +17.8° Assenti 0.9 ENE max 1.8 Grecale 66 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:51

