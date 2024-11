Previsioni Meteo Torre del Greco: il bollettino per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Sabato 16 Novembre a Torre del Greco si prevede una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, garantendo un cielo limpido. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 16°C intorno a mezzogiorno. Anche in questo frangente, il meteo rimarrà stabile e soleggiato, con una leggera diminuzione della velocità del vento.

Nel dettaglio, durante la mattina, il meteo continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno. Le temperature si muoveranno tra i 11°C e i 16°C, con un’umidità che si aggirerà attorno al 39%. La brezza leggera proveniente da Ovest contribuirà a rendere l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C, con una leggera flessione verso la sera. Anche in questo periodo, il meteo non presenterà variazioni significative, mantenendo il cielo sereno e un’umidità che si manterrà sotto il 50%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno progressivamente, attestandosi intorno ai 14°C. Anche in questo frangente, il meteo non subirà cambiamenti, mantenendo il cielo sereno e una leggera brezza. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Torre del Greco indicano una giornata di sole e temperature miti, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significative variazioni nel meteo generale. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un weekend all’insegna della stabilità atmosferica e del clima piacevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Torre del Greco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.2° perc. +10.9° Assenti 7.7 NE max 9.2 Grecale 57 % 1021 hPa 4 cielo sereno +11.7° perc. +10.4° Assenti 6.9 NE max 7.2 Grecale 59 % 1022 hPa 7 cielo sereno +12° perc. +10.7° Assenti 7.3 NE max 7.8 Grecale 57 % 1022 hPa 10 cielo sereno +15° perc. +13.6° Assenti 3.8 NNE max 5 Grecale 42 % 1022 hPa 13 cielo sereno +16.2° perc. +14.9° Assenti 6 O max 5.5 Ponente 39 % 1021 hPa 16 cielo sereno +15.2° perc. +14° Assenti 5.9 O max 6.6 Ponente 44 % 1021 hPa 19 cielo sereno +14.6° perc. +13.3° Assenti 2.7 ONO max 2.7 Maestrale 47 % 1021 hPa 22 cielo sereno +14° perc. +12.8° Assenti 3.1 ONO max 4.2 Maestrale 50 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:41

