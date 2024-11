Previsioni Meteo Trani: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Trani indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature relativamente fresche. Durante la notte, si registreranno forti piogge, mentre nel corso della mattina le precipitazioni continueranno a manifestarsi, seppur con intensità variabile. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con una leggera attenuazione delle piogge. La sera porterà un ritorno delle piogge, ma con un’intensità minore rispetto alla notte.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Trani sarà avvolta da un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà totale al 100%, e si prevede una probabilità di precipitazioni del 70%. Le piogge inizieranno a manifestarsi con leggera intensità, aumentando nel corso delle ore, fino a raggiungere picchi di forte pioggia tra le 02:00 e le 04:00, con accumuli significativi di 4.84mm e 6.56mm rispettivamente. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, proveniente da direzioni variabili, principalmente da Est e Nord Est.

Durante la mattina, le condizioni non miglioreranno. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 13°C, con una copertura nuvolosa sempre al 100%. Le piogge continueranno a cadere, sebbene con intensità minore rispetto alle ore precedenti. Si registreranno accumuli di pioggia leggera, con valori che varieranno da 0.24mm a 0.9mm. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, oscillando tra l’85% e il 90%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo non subirà sostanziali miglioramenti. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che raggiungeranno un massimo di 14.5°C. La copertura nuvolosa si attesterà tra il 93% e il 98%, e non si escludono brevi rovesci. Tuttavia, la probabilità di pioggia inizierà a diminuire, attestandosi attorno al 21%. La velocità del vento si manterrà moderata, intorno ai 10 km/h.

La sera porterà un nuovo incremento delle piogge, con temperature che scenderanno a circa 12°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e si prevede un’ulteriore intensificazione delle precipitazioni, con accumuli di 0.22mm e 0.54mm. La probabilità di pioggia si attesterà attorno al 20%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trani nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Venerdì, con un graduale allentamento delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Giovedì 14 Novembre, si consiglia di prepararsi a una giornata di maltempo, con piogge persistenti e temperature fresche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Trani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 forte pioggia +12.9° perc. +12.6° 4.84 mm 6.7 NE max 12.1 Grecale 91 % 1017 hPa 5 pioggia moderata +13° perc. +12.8° 2.79 mm 8 E max 9.4 Levante 92 % 1017 hPa 8 pioggia leggera +13.1° perc. +12.8° 0.4 mm 5.1 ONO max 9.3 Maestrale 87 % 1018 hPa 11 cielo coperto +13.5° perc. +13° prob. 49 % 13.6 ONO max 16.6 Maestrale 81 % 1017 hPa 14 cielo coperto +14.5° perc. +13.9° prob. 27 % 9.4 O max 13.9 Ponente 73 % 1017 hPa 17 cielo coperto +13.8° perc. +13.3° prob. 17 % 7.1 O max 10.7 Ponente 80 % 1017 hPa 20 cielo coperto +12.8° perc. +12.3° prob. 20 % 8.8 SO max 11.5 Libeccio 83 % 1017 hPa 23 pioggia moderata +12.3° perc. +12° 1.36 mm 13.3 NO max 17.6 Maestrale 90 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:33

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.