Previsioni Meteo Trani: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Trani indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con una transizione da condizioni di cielo coperto e piogge leggere a momenti di schiarite e nubi sparse. Durante la notte, la città sperimenterà un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,6°C e una leggera probabilità di pioggia. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo punte di 44,6 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno fino a 11,7°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e il vento continuerà a soffiare da ovest-nord-ovest con intensità variabile. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità si manterrà alta, attorno al 66%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 13°C, mentre la velocità del vento diminuirà, passando a circa 4,5 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, portandosi al 39%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con poche nuvole e temperature che si aggireranno attorno ai 13,3°C. Il vento si farà più fresco, con raffiche che raggiungeranno i 43,1 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 67%, ma non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trani nei prossimi giorni suggeriscono un miglioramento generale delle condizioni meteo. Dopo una giornata di Giovedì caratterizzata da nubi e piogge leggere, si prevede un Venerdì con cieli più sereni e temperature in aumento. Sabato potrebbe portare un ulteriore innalzamento delle temperature, rendendo il clima più gradevole. Gli amanti del sole potranno quindi approfittare di un weekend all’insegna di condizioni meteo favorevoli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Trani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14.9° perc. +14° prob. 13 % 28.3 NO max 36.7 Maestrale 60 % 1002 hPa 5 pioggia leggera +12.4° perc. +11.5° 0.23 mm 31.3 NO max 34.8 Maestrale 67 % 1005 hPa 8 cielo coperto +11.7° perc. +10.5° Assenti 23.9 ONO max 29.3 Maestrale 62 % 1009 hPa 11 cielo coperto +12.8° perc. +11.4° Assenti 17.6 ONO max 19.5 Maestrale 48 % 1009 hPa 14 nubi sparse +13.4° perc. +11.7° Assenti 4.6 NNO max 6 Maestrale 38 % 1009 hPa 17 nubi sparse +12.7° perc. +11.2° Assenti 15.3 SE max 20.9 Scirocco 46 % 1009 hPa 20 poche nuvole +13.2° perc. +12.1° Assenti 28.8 S max 44.7 Ostro 59 % 1007 hPa 23 nubi sparse +14.7° perc. +13.8° Assenti 25.3 SSO max 49.4 Libeccio 60 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:29

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.