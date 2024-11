Previsioni Meteo Trani: il bollettino per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Sabato 9 Novembre a Trani si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che varierà nel corso della giornata, con un’attenuazione delle nubi nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 14,3°C e i 17,6°C, mentre i venti si presenteranno moderati, provenienti principalmente da direzioni occidentali e nord-orientali.

Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 15,9°C e una leggera brezza che accompagnerà le ore più buie. La copertura nuvolosa sarà alta, attorno all’87%, e l’umidità si manterrà su livelli elevati, intorno al 70%. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nubi, che porterà a un cielo parzialmente nuvoloso.

Durante la mattina, le previsioni del tempo indicano una continuazione della tendenza a mantenere nubi sparse, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 17,6°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,9 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente occidentale. L’umidità si ridurrà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 32%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17,3°C, mentre i venti continueranno a soffiare con intensità moderata. Questo sarà il momento migliore della giornata per attività all’aperto, grazie a un clima più secco e a una leggera brezza.

La sera porterà un ritorno a condizioni nuvolose, ma senza precipitazioni. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 15,1°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 60%, mentre i venti si manterranno leggeri, rendendo la serata piacevole per una passeggiata lungo il lungomare.

In conclusione, le previsioni meteo per Trani indicano un Sabato 9 Novembre con un clima generalmente mite e nuvoloso, ma con momenti di schiarita nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori simili. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare delle aperture nel cielo per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Trani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.2° perc. +14.8° Assenti 7.2 ONO max 7.3 Maestrale 75 % 1026 hPa 5 nubi sparse +14.3° perc. +13.9° Assenti 9.1 O max 9.6 Ponente 81 % 1025 hPa 8 nubi sparse +15.6° perc. +15.2° Assenti 10.4 ONO max 10.5 Maestrale 75 % 1026 hPa 11 nubi sparse +17.5° perc. +16.9° Assenti 9.3 NNO max 8.6 Maestrale 64 % 1024 hPa 14 nubi sparse +17.4° perc. +17° Assenti 9.9 NNE max 10.9 Grecale 67 % 1023 hPa 17 nubi sparse +16.9° perc. +16.6° Assenti 11.2 NNE max 16 Grecale 74 % 1023 hPa 20 nubi sparse +16.5° perc. +16.2° Assenti 11 N max 15.7 Tramontana 77 % 1023 hPa 23 nubi sparse +15.1° perc. +14.8° Assenti 10.9 ONO max 15 Maestrale 83 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.