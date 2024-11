Previsioni Meteo Trani: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Trani indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature miti. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, mentre nel corso della mattina si assisterà a un miglioramento, con un cielo che diventerà sereno. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo mostrerà nubi sparse con una temperatura di circa +11,5°C e una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest. La copertura nuvolosa si intensificherà, raggiungendo il 100% intorno all’1:00, con una temperatura che scenderà leggermente a +11,3°C. Le condizioni rimarranno stabili fino alle prime ore del mattino, quando il cielo comincerà a schiarirsi.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con temperature che varieranno da +10,2°C alle 6:00 fino a raggiungere un massimo di +13,8°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 34%.

Nel pomeriggio, le condizioni di bel tempo si confermeranno, con un cielo completamente sereno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 13°C. La brezza si intensificherà leggermente, con velocità che raggiungeranno i 9,9 km/h. L’umidità potrà aumentare fino al 50%, ma non si prevedono precipitazioni.

La sera continuerà a mantenere un clima sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +12,5°C. La brezza leggera accompagnerà la chiusura della giornata, rendendo l’atmosfera piacevole. La pressione atmosferica si manterrà stabile, attorno ai 1025 hPa, contribuendo a un clima tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trani nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi nel meteo, rendendo la settimana ideale per attività all’aperto. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le temperature fresche della notte offriranno un piacevole riposo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Trani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11° perc. +9.3° Assenti 6.7 O max 6.2 Ponente 45 % 1031 hPa 5 nubi sparse +10.4° perc. +8.6° Assenti 6.4 O max 6.2 Ponente 42 % 1030 hPa 8 poche nuvole +11.6° perc. +9.8° Assenti 5.1 O max 5 Ponente 39 % 1030 hPa 11 cielo sereno +13.5° perc. +11.8° Assenti 2.4 NNE max 2.3 Grecale 34 % 1028 hPa 14 cielo sereno +13.8° perc. +12.2° Assenti 7.3 ENE max 5.5 Grecale 39 % 1027 hPa 17 cielo sereno +13.1° perc. +11.7° Assenti 9.8 ESE max 11.6 Scirocco 50 % 1026 hPa 20 cielo sereno +12.8° perc. +11.3° Assenti 7.7 SSE max 8.6 Scirocco 45 % 1026 hPa 23 cielo sereno +12.5° perc. +10.8° Assenti 6.4 SSO max 6.5 Libeccio 38 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 16:27

