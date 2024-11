Previsioni Meteo Trani: tutti i dettagli per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Sabato 16 Novembre a Trani si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La presenza di venti moderati contribuirà a rendere l’atmosfera fresca, ma senza particolari fenomeni di maltempo previsti.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12,5°C con una copertura nuvolosa che varierà da nubi sparse a cielo coperto. La velocità del vento sarà di circa 22,3 km/h proveniente da Nord Ovest, creando una brezza tesa. L’umidità si manterrà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno a 1021 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 11,7°C. La brezza vivace continuerà a soffiare, con velocità che raggiungeranno i 19,8 km/h. L’umidità scenderà leggermente, mantenendosi comunque su valori intorno al 72%. Le condizioni meteo saranno favorevoli per attività all’aperto, anche se si consiglia di indossare un abbigliamento adeguato per il fresco.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 14,8°C, con una prevalenza di poche nuvole. La velocità del vento si attenuerà, scendendo a circa 10,7 km/h. L’umidità continuerà a diminuire, portandosi al 59%. Sarà una buona occasione per godere del sole, anche se non mancheranno momenti di nuvolosità.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno nuovamente a 12,6°C. I venti si faranno più leggeri, mantenendosi attorno ai 14 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 74%. Sarà un momento ideale per passeggiate lungo il lungomare, approfittando della tranquillità della serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trani indicano una giornata nel complesso gradevole, con temperature miti e condizioni meteorologiche favorevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili lievi variazioni. La settimana si prospetta quindi all’insegna di un clima autunnale, ideale per attività all’aperto e per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Trani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +12.4° perc. +11.6° Assenti 23.2 NO max 32.4 Maestrale 70 % 1021 hPa 5 nubi sparse +12° perc. +11° Assenti 19.9 NO max 27 Maestrale 70 % 1022 hPa 8 nubi sparse +12.3° perc. +11.4° Assenti 19.8 ONO max 23.7 Maestrale 72 % 1023 hPa 11 poche nuvole +14.2° perc. +13.3° Assenti 14.6 ONO max 16.5 Maestrale 62 % 1022 hPa 14 nubi sparse +14.8° perc. +13.9° Assenti 8.5 NO max 11.9 Maestrale 59 % 1021 hPa 17 poche nuvole +13.5° perc. +12.8° Assenti 14.4 O max 18.4 Ponente 71 % 1021 hPa 20 cielo sereno +12.2° perc. +11.4° Assenti 13.7 OSO max 18.4 Libeccio 74 % 1021 hPa 23 cielo sereno +11.7° perc. +10.9° Assenti 11.4 O max 14.8 Ponente 74 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:32

