Previsioni Meteo Trapani: il bollettino per domani mercoledì 27 novembre

Mercoledì 27 Novembre a Trapani si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con una leggera variabilità delle nuvole. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La mattina porterà un incremento della copertura nuvolosa, ma le temperature rimarranno gradevoli, oscillando tra i 15,8°C e i 19,7°C. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con temperature che si manterranno sui 19°C. La sera si presenterà con poche nuvole e temperature in calo, attorno ai 16°C.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, Trapani vivrà un clima mite con nubi sparse e una temperatura di 16,1°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud Est a circa 13,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a mostrare nubi sparse, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 19,7°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’86% intorno alle 13:00, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento varierà tra i 13,5 km/h e i 18,8 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente meridionale.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà più sereno, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 71%. Le temperature si attesteranno attorno ai 19°C, con un leggero calo previsto verso le ore serali. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi tra i 12,3 km/h e i 17,8 km/h.

La sera di Mercoledì sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno, con temperature che scenderanno fino a 16°C. La velocità del vento continuerà a diminuire, rendendo l’atmosfera più tranquilla. L’umidità si manterrà attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Trapani indicano una giornata di Mercoledì 27 Novembre con condizioni favorevoli, senza particolari eventi meteorologici avversi. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 15°C e i 19°C, rendendo il clima particolarmente gradevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +16° perc. +15.8° Assenti 14.3 SE max 17.1 Scirocco 81 % 1023 hPa 5 nubi sparse +15.8° perc. +15.6° Assenti 13.7 SE max 16.6 Scirocco 82 % 1023 hPa 8 nubi sparse +17.3° perc. +17.1° Assenti 13.4 SSE max 19.5 Scirocco 76 % 1024 hPa 11 nubi sparse +19.5° perc. +19.2° Assenti 18.8 S max 20.6 Ostro 65 % 1023 hPa 14 nubi sparse +19.5° perc. +19.3° Assenti 17.8 S max 19.2 Ostro 66 % 1022 hPa 17 nubi sparse +17.7° perc. +17.4° Assenti 12.3 SSE max 15.6 Scirocco 74 % 1024 hPa 20 poche nuvole +16.8° perc. +16.6° Assenti 11 SE max 12.7 Scirocco 76 % 1024 hPa 23 poche nuvole +16.6° perc. +16.3° Assenti 12.3 SSE max 14.9 Scirocco 75 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 16:51

