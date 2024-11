Previsioni Meteo Trapani: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Trapani si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo instabile, con piogge leggere che interesseranno gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa significativa, con temperature che si manterranno attorno ai 19°C durante il giorno. I venti, provenienti principalmente da Sud e Sud-Ovest, si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 40 km/h.

Durante la notte, le condizioni saranno di pioggia leggera, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’80%. I venti continueranno a soffiare con intensità, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge leggere, con temperature che saliranno leggermente fino a raggiungere i 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e i venti continueranno a soffiare con velocità sostenuta, creando condizioni di disagio per chi si trova all’aperto. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno variare tra i 0.2 mm e i 0.69 mm.

Nel pomeriggio, le piogge si intensificheranno, con temperature che scenderanno nuovamente fino a 19°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e le raffiche di vento potranno superare i 30 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 74%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza. Le precipitazioni continueranno a essere presenti, con accumuli che potranno arrivare fino a 0.92 mm.

La sera porterà un parziale miglioramento, con la possibilità di vedere nubi sparse. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 17°C. I venti si faranno più leggeri, ma rimarranno comunque percepibili. Le probabilità di pioggia diminuiranno, ma non si escludono brevi rovesci.

In conclusione, le previsioni meteo per Trapani nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché la situazione meteorologica potrebbe variare. La giornata di Martedì 12 Novembre si presenterà quindi come un giorno di pioggia, ma con la speranza di un ritorno al sole nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +16.8° perc. +16.8° 0.69 mm 24.2 SSE max 36.3 Scirocco 85 % 1014 hPa 5 pioggia leggera +17° perc. +16.9° 0.26 mm 26.6 SSE max 39 Scirocco 84 % 1012 hPa 8 cielo coperto +18.2° perc. +18.2° prob. 83 % 33.9 SSE max 39.7 Scirocco 80 % 1013 hPa 11 cielo coperto +20° perc. +19.8° prob. 79 % 37.4 SSE max 40.8 Scirocco 70 % 1012 hPa 14 pioggia leggera +19.1° perc. +19° 0.92 mm 18.5 SO max 21.1 Libeccio 77 % 1012 hPa 17 nubi sparse +18.4° perc. +18.2° prob. 69 % 14.9 SSO max 17.6 Libeccio 76 % 1012 hPa 20 nubi sparse +17.8° perc. +17.7° prob. 13 % 20.2 S max 26.2 Ostro 79 % 1014 hPa 23 pioggia leggera +17.5° perc. +17.4° 0.22 mm 17.6 SSO max 23.7 Libeccio 81 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.