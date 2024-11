Previsioni Meteo Trapani: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Sabato 23 Novembre a Trapani si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 16°C durante il pomeriggio, con un leggero calo previsto in serata. I venti, inizialmente freschi, tenderanno a diminuire di intensità nel corso della giornata, mentre l’umidità rimarrà su valori moderati.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,4°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 34,4 km/h da Nord Ovest, creando una sensazione di freschezza. L’umidità si manterrà intorno al 57%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, ma il cielo rimarrà per lo più sereno fino alle ore 11:00, quando si registreranno nubi sparse e temperature che saliranno fino a 17°C. I venti continueranno a soffiare da Nord, con intensità che varierà tra i 20 e i 30 km/h. L’umidità scenderà leggermente, raggiungendo il 49%.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. I venti, provenienti da Nord-Est, si attenueranno, raggiungendo una velocità di circa 12 km/h. L’umidità rimarrà intorno al 48%, mentre non si prevedono precipitazioni significative.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno fino a 14°C. I venti si faranno più leggeri, con intensità che non supererà i 10 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 56%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Trapani indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Domenica si prevede una giornata soleggiata, mentre nei giorni successivi si assisterà a un ulteriore incremento delle temperature, rendendo il clima più mite e gradevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.3° perc. +15.5° Assenti 29.6 NO max 34.8 Maestrale 58 % 1020 hPa 5 cielo sereno +15.3° perc. +14.4° Assenti 35.4 NNO max 36.8 Maestrale 58 % 1022 hPa 8 cielo sereno +15.9° perc. +14.9° Assenti 30.9 NNO max 35.3 Maestrale 54 % 1025 hPa 11 nubi sparse +17° perc. +16° Assenti 20.2 N max 22.8 Tramontana 49 % 1026 hPa 14 cielo coperto +16.9° perc. +15.9° Assenti 16.8 NNE max 17.8 Grecale 48 % 1027 hPa 17 cielo coperto +15.7° perc. +14.6° Assenti 10.5 NE max 12.5 Grecale 48 % 1029 hPa 20 cielo coperto +15° perc. +13.8° Assenti 9.3 E max 9.6 Levante 49 % 1031 hPa 23 nubi sparse +14.3° perc. +13.3° Assenti 11.4 SE max 12.8 Scirocco 56 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 16:52

