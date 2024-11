Previsioni Meteo Trapani: tutti i dettagli per il weekend 28 – 30 Novembre

MeteoWeb

Durante la notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 43% e temperature intorno ai 16,5°C. La velocità del vento sarà di 12,7 km/h da Sud-Sud Est. La mattina porterà un cielo con nubi sparse e temperature in lieve aumento fino a 17,7°C. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà, raggiungendo un massimo di 19,7°C. Venerdì, la notte inizierà con un cielo poco nuvoloso e temperature di 17,3°C, mentre nel pomeriggio ci sarà un aumento della nuvolosità e possibili piogge leggere in serata. Sabato, piogge moderate caratterizzeranno la notte, seguite da un miglioramento nel pomeriggio.

Giovedì 28 Novembre

Durante la notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 43%. La temperatura si attesterà attorno ai 16,5°C, con una temperatura percepita di 16,4°C. La velocità del vento sarà di circa 12,7 km/h proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 14,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità rimarrà alta, intorno all’82%.

Nella mattina, il cielo continuerà a mantenere una condizione di nubi sparse, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 26%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 17,7°C alle 08:00. La velocità del vento aumenterà a 11,4 km/h, mantenendo la direzione Sud-Sud Est. L’umidità si attesterà attorno al 77%, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, presentandosi sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 5%. Le temperature toccheranno il picco di 19,7°C alle 12:00, con una temperatura percepita di 19,5°C. La brezza si farà sentire con una velocità di 15,7 km/h. L’umidità scenderà al 69%, rendendo l’atmosfera più gradevole.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che non supererà il 10%. Le temperature si abbasseranno gradualmente, raggiungendo i 17,1°C alle 22:00. La velocità del vento si manterrà intorno agli 11 km/h, con un’umidità che si attesterà attorno all’80%. Non si prevedono precipitazioni, quindi la serata si prospetta tranquilla e piacevole.

Venerdì 29 Novembre

La notte di Venerdì 29 Novembre inizierà con un cielo poco nuvoloso e una copertura nuvolosa del 24%. Le temperature si attesteranno attorno ai 17,3°C, con una temperatura percepita di 17°C. La velocità del vento sarà di 12,6 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 15,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà al 76%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 54%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 17,9°C alle 08:00. La velocità del vento aumenterà a 19,5 km/h, mantenendo la direzione Ovest. L’umidità scenderà al 70%, rendendo l’atmosfera più fresca.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, passando a una condizione di cielo coperto con una copertura nuvolosa del 90%. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,1°C alle 15:00, con una temperatura percepita di 17,8°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 22,4 km/h. L’umidità si manterrà al 72%, con una sensazione di umidità crescente.

Nella sera, si prevedono piogge leggere a partire dalle 19:00, con una copertura nuvolosa del 76%. Le temperature scenderanno a 17,2°C alle 21:00, con una temperatura percepita di 17°C. La velocità del vento aumenterà ulteriormente, raggiungendo i 26,2 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo di circa 0,66 mm di pioggia.

Sabato 30 Novembre

La notte di Sabato 30 Novembre inizierà con piogge moderate, con una copertura nuvolosa del 41%. Le temperature si attesteranno attorno ai 16,6°C, con una temperatura percepita di 16,4°C. La velocità del vento sarà di 25,7 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 32,6 km/h. Le precipitazioni saranno significative, con un accumulo di circa 1,34 mm di pioggia.

Durante la mattina, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con piogge leggere e una copertura nuvolosa che scenderà al 1%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,4°C alle 01:00. La velocità del vento si manterrà alta, attorno ai 24 km/h. L’umidità si attesterà al 74%, rendendo l’atmosfera umida.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà, presentandosi sereno con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature toccheranno il picco di 16,6°C alle 12:00, con una temperatura percepita di 15,8°C. La brezza si farà sentire con una velocità di 34,8 km/h. L’umidità scenderà al 56%, rendendo l’atmosfera più gradevole.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che non supererà l’8%. Le temperature si abbasseranno gradualmente, raggiungendo i 13,4°C alle 20:00. La velocità del vento si manterrà intorno ai 27,6 km/h, con un’umidità che si attesterà attorno al 56%. Non si prevedono precipitazioni, quindi la serata si prospetta tranquilla e piacevole.

In conclusione, il fine settimana a Trapani si presenterà con un inizio instabile, caratterizzato da piogge e nuvolosità, per poi migliorare nel corso della giornata di Sabato. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di un Sabato pomeriggio e sera sereni, ideali per attività all’aperto.

