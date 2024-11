Previsioni Meteo Trento: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Giovedì 14 Novembre a Trento si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da pioggia leggera durante la notte, che si trasformerà in un cielo prevalentemente sereno nel corso della mattina. Le temperature oscilleranno tra i 3,9°C e i 11,9°C, con un aumento graduale nel corso della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 14,4 km/h. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, portando a un pomeriggio e una sera sereni e freschi.

Durante la notte, Trento sperimenterà pioggia leggera con una temperatura che si attesterà intorno ai 6,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una velocità del vento di circa 6,5 km/h proveniente da Nord. Le precipitazioni saranno leggere, con un’intensità di 0,29 mm. L’umidità si manterrà alta, intorno al 99%, creando un’atmosfera umida e fresca.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni inizieranno a migliorare. A partire dalle 06:00, il cielo sarà coperto, ma già dalle 07:00 si assisterà a un passaggio a nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 11,9°C intorno alle 13:00, quando il cielo sarà completamente sereno. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori che varieranno tra 3,6 km/h e 6,7 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi attorno al 50% nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature inizieranno a calare, stabilizzandosi attorno ai 5,9°C verso le 17:00. La copertura nuvolosa sarà assente, permettendo al sole di riscaldare l’aria. La pressione atmosferica si manterrà stabile, intorno ai 1020 hPa. Le condizioni di serenità continueranno anche nella sera, con temperature che scenderanno lentamente fino a 3,9°C a mezzanotte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trento nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si stabilizzeranno su valori freschi ma gradevoli. La copertura nuvolosa sarà ridotta e le probabilità di precipitazioni saranno basse. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima montano può essere imprevedibile.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Trento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +6.3° perc. +4.9° 0.29 mm 7.2 N max 14.4 Tramontana 96 % 1024 hPa 5 cielo coperto +6.5° perc. +5.5° prob. 44 % 5.9 N max 10.7 Tramontana 95 % 1024 hPa 8 nubi sparse +7° perc. +6.1° Assenti 5.9 N max 10.9 Tramontana 80 % 1024 hPa 11 poche nuvole +11° perc. +9.6° Assenti 5.1 N max 9 Tramontana 55 % 1022 hPa 14 cielo sereno +11.6° perc. +10.2° Assenti 3.4 NNO max 6 Maestrale 52 % 1020 hPa 17 cielo sereno +5.9° perc. +5.9° Assenti 1.3 NNE max 3.6 Grecale 75 % 1023 hPa 20 cielo sereno +4.7° perc. +4.7° Assenti 4.5 N max 5 Tramontana 74 % 1025 hPa 23 cielo sereno +3.9° perc. +3° Assenti 4.9 NNE max 5.5 Grecale 74 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 16:41

