Previsioni Meteo Trento: il bollettino per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 11 Novembre a Trento indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno durante la maggior parte della mattina e del pomeriggio, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nella sera. Le temperature si manterranno su valori piuttosto miti, con un picco di +15°C atteso intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si presenterà in aumento nel corso della giornata, specialmente nella sera, quando si registrerà una copertura nuvolosa più consistente.

Durante la notte, Trento godrà di un cielo completamente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +8,4°C. La temperatura percepita sarà simile, e non si registreranno precipitazioni. La velocità del vento rimarrà contenuta, con direzione prevalentemente da Nord-Nord Est.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i +15°C intorno alle 11:00. L’umidità si manterrà attorno al 51%, mentre il vento sarà quasi assente, con velocità di circa 0,8 km/h. Questo permetterà di godere di un clima piacevole e mite.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +12,6°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà assente, e l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 70%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, favorendo un’atmosfera tranquilla.

Con l’arrivo della sera, la situazione cambierà leggermente. A partire dalle 18:00, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con un cielo che passerà da sereno a nubi sparse. Le temperature scenderanno fino a +7,5°C entro le 23:00, e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 92%. La velocità del vento rimarrà bassa, ma la direzione cambierà, portando un leggero cambiamento nelle condizioni atmosferiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trento nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più variabili, con possibilità di nuvole e temperature in calo. Martedì e mercoledì potrebbero portare un aumento della copertura nuvolosa e un abbassamento delle temperature, quindi sarà opportuno prepararsi a un clima più fresco e variabile.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Trento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +7.7° perc. +7.7° Assenti 3.3 NNE max 3.7 Grecale 74 % 1026 hPa 5 cielo sereno +7° perc. +7° Assenti 3 NNE max 3.5 Grecale 74 % 1026 hPa 8 cielo sereno +10.1° perc. +8.9° Assenti 2.6 N max 5 Tramontana 64 % 1026 hPa 11 cielo sereno +15° perc. +13.8° Assenti 0.8 OSO max 1.9 Libeccio 51 % 1024 hPa 14 cielo sereno +14.9° perc. +13.9° Assenti 4.4 SSO max 5.9 Libeccio 55 % 1022 hPa 17 cielo sereno +8.7° perc. +8.7° Assenti 2.6 S max 4 Ostro 88 % 1024 hPa 20 nubi sparse +7.9° perc. +7.9° Assenti 1.5 ENE max 3 Grecale 92 % 1025 hPa 23 nubi sparse +7.5° perc. +7.5° Assenti 2.7 ENE max 3.7 Grecale 91 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.