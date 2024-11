Previsioni Meteo Trento: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Trento indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, con picchi che raggiungeranno i 12,2°C nel pomeriggio. Tuttavia, la presenza di nuvole e pioggia leggera al mattino influenzerà la percezione del freddo, rendendo necessario un abbigliamento adeguato.

Nella notte, Trento si presenterà con un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 6,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e non si registreranno precipitazioni significative. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 4,7 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 94%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la mattina, le condizioni meteo cambieranno rapidamente. Si prevedono piogge leggere, con accumuli che varieranno da 0,17 mm a 0,34 mm. Le temperature si manterranno tra 7,1°C e 8,9°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 9,3 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità continuerà a essere elevata, attorno al 97%.

Nel pomeriggio, ci sarà un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche. Il cielo si schiarirà, passando da cielo coperto a cielo sereno. Le temperature raggiungeranno il massimo di 12,2°C alle 13:00, con una percezione di 10,9°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con punte di 12,4 km/h. L’umidità scenderà al 55%, rendendo l’aria più gradevole.

La sera si presenterà con un cielo sereno e poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 2,3°C alle 20:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 7,7 km/h, e l’umidità continuerà a diminuire, raggiungendo il 59%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trento nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori accettabili per la stagione. Giovedì e Venerdì si prevede un cielo prevalentemente sereno, con temperature che potrebbero oscillare tra i 2°C e i 12°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente in vista di possibili perturbazioni nel fine settimana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Trento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +6.6° perc. +6.6° prob. 3 % 1.7 SSO max 2.4 Libeccio 94 % 999 hPa 5 cielo coperto +7° perc. +6.4° prob. 23 % 5.2 N max 7.6 Tramontana 95 % 996 hPa 8 pioggia leggera +7.2° perc. +6° 0.34 mm 7 NNE max 13 Grecale 98 % 997 hPa 11 cielo coperto +10.5° perc. +9.6° prob. 41 % 10.4 NNE max 17.9 Grecale 77 % 996 hPa 14 cielo sereno +11.3° perc. +9.9° prob. 8 % 12.3 NNE max 27.4 Grecale 54 % 996 hPa 17 cielo sereno +4.2° perc. +1.6° prob. 8 % 10.2 N max 20.5 Tramontana 75 % 1003 hPa 20 poche nuvole +2.3° perc. +0° prob. 6 % 7.7 NNE max 12.7 Grecale 59 % 1007 hPa 23 nubi sparse +1.3° perc. -0.4° prob. 6 % 5.6 NNE max 6.9 Grecale 55 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.