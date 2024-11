Previsioni Meteo Trento: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Trento indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cieli prevalentemente sereni e temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, si registreranno temperature minime attorno a -2,6°C, con una leggera brezza proveniente da nord. La copertura nuvolosa sarà assente o limitata a poche nuvole, favorendo un abbassamento della temperatura percepita.

Nella mattina, il meteo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 7,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5,6 km/h e i 8,6 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente settentrionale. L’umidità si attesterà su valori relativamente bassi, intorno al 36%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 3,7°C alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà il calo termico. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 62% nel tardo pomeriggio, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno sotto lo zero, con valori minimi di circa -2,6°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, favorendo una buona visibilità. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e asciutta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trento nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità meteorologica, con cieli sereni e temperature che si manterranno fresche. Sabato e domenica si prevede un proseguimento di queste condizioni, con possibili lievi variazioni termiche, ma senza significative perturbazioni all’orizzonte. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre è consigliabile coprirsi adeguatamente durante le ore serali e notturne.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse -0.1° perc. -2.6° prob. 11 % 7 N max 12.7 Tramontana 92 % 995 hPa 5 nubi sparse -0.1° perc. -2.8° prob. 17 % 8 N max 15.9 Tramontana 89 % 1000 hPa 8 cielo sereno +3.2° perc. +1° Assenti 8.2 N max 16.4 Tramontana 69 % 1003 hPa 11 cielo sereno +7.3° perc. +6° Assenti 7.6 N max 14.8 Tramontana 40 % 1005 hPa 14 cielo sereno +7.3° perc. +7.3° Assenti 2.6 N max 5.3 Tramontana 42 % 1007 hPa 17 cielo sereno -0.6° perc. -0.6° Assenti 3.6 NNE max 5.3 Grecale 71 % 1014 hPa 20 poche nuvole -2.2° perc. -4° Assenti 4.9 N max 6.2 Tramontana 75 % 1019 hPa 23 cielo sereno -2.6° perc. -2.6° Assenti 3.8 N max 5 Tramontana 76 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 16:35

