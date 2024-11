Previsioni Meteo Trentola Ducenta: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 22 Novembre, Trentola Ducenta si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da piogge leggere al mattino e un progressivo miglioramento nel pomeriggio e nella sera. Le previsioni meteo indicano un clima fresco, con temperature che si manterranno attorno ai 17°C durante le ore centrali della giornata, mentre i venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 61,6 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con piogge leggere e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 67%. La temperatura si manterrà attorno ai 17°C, con una percezione leggermente più bassa. I venti soffieranno da Ovest-Sud Ovest a una velocità di circa 33,3 km/h, portando con sé un’umidità elevata che si aggirerà intorno al 76%.

Nella mattina, le piogge continueranno a manifestarsi, sebbene con intensità variabile. La temperatura si attesterà attorno ai 17°C, con una percezione di 16,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 89% verso le ore centrali della mattina. I venti rimarranno freschi, con velocità che si aggireranno intorno ai 36,9 km/h. Le previsioni del tempo indicano anche la possibilità di piogge moderate, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,27 mm.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo. Le piogge si attenueranno, lasciando spazio a cieli parzialmente nuvolosi. La temperatura scenderà leggermente, raggiungendo i 16°C. La copertura nuvolosa diminuirà, passando dal 95% al 77%. I venti, pur mantenendo una certa intensità, si calmeranno, con velocità che si attesteranno intorno ai 19,4 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cieli che si schiariranno e una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 13°C. La copertura nuvolosa scenderà al 22%, favorendo un clima più sereno. I venti diventeranno più leggeri, con velocità che si aggireranno intorno ai 10,8 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Trentola Ducenta indicano un Venerdì caratterizzato da piogge al mattino, seguite da un graduale miglioramento nel pomeriggio e nella sera. Nei giorni successivi, si prevede un consolidamento di queste condizioni più stabili, con temperature in calo e cieli prevalentemente sereni. Gli amanti del bel tempo potranno finalmente godere di un clima più favorevole, mentre le piogge di oggi si ricorderanno come un breve passaggio verso un fine settimana più tranquillo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Trentola Ducenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +17.1° perc. +16.8° 0.14 mm 31.1 OSO max 46.9 Libeccio 76 % 1003 hPa 4 pioggia leggera +16.9° perc. +16.7° 0.44 mm 30.1 OSO max 46 Libeccio 80 % 1003 hPa 7 pioggia leggera +17.3° perc. +17.1° 0.2 mm 27.6 OSO max 44 Libeccio 77 % 1003 hPa 10 pioggia moderata +17.3° perc. +17.2° 1.15 mm 34.9 OSO max 61.6 Libeccio 79 % 1003 hPa 13 cielo coperto +17° perc. +16.4° prob. 30 % 35 O max 44.2 Ponente 61 % 1004 hPa 16 nubi sparse +15.4° perc. +14.6° prob. 6 % 19.4 ONO max 33.5 Maestrale 61 % 1007 hPa 19 nubi sparse +14.2° perc. +13.1° prob. 3 % 8.9 ONO max 15.1 Maestrale 56 % 1010 hPa 22 poche nuvole +13.6° perc. +12.3° Assenti 10.8 ONO max 20.9 Maestrale 52 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 16:38

