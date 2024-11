Previsioni Meteo Trentola Ducenta: il bollettino per il weekend 15 – 17 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il meteo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 16%, con temperature intorno ai 10,4°C. La mattina, il cielo sarà sereno e le temperature saliranno fino a 12,6°C. Nel pomeriggio, si raggiungerà un massimo di 15,9°C, mentre la sera le temperature scenderanno a 11,8°C. Sabato, la notte inizierà con nubi sparse e temperature attorno ai 11°C. La mattina si schiarirà, con un picco di 16,4°C nel pomeriggio. Domenica, il cielo sarà sereno al mattino, ma si coprirà nel pomeriggio, con possibilità di piogge leggere in serata.

Venerdì 15 Novembre

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il meteo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 16%. La temperatura si attesterà intorno ai 10,4°C, con una temperatura percepita di 9,4°C. La velocità del vento sarà di 16,2 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 29 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 46%, ma non si prevedono piogge. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1017 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 5%. Le temperature saliranno fino a 12,6°C alle 09:00, con una temperatura percepita di 11,4°C. Il vento continuerà a soffiare da Nord Est a una velocità di circa 10,9 km/h. L’umidità scenderà al 57%, rendendo l’aria più gradevole. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1019 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature raggiungeranno il picco di 15,9°C alle 14:00, con una temperatura percepita di 14,6°C. La velocità del vento si ridurrà a 6,6 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità si attesterà attorno al 41%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà ancora sereno con temperature in calo fino a 11,8°C alle 21:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno agli 8,7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente fino al 55%, e la pressione atmosferica si attesterà a 1021 hPa. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

Sabato 16 Novembre

La notte di Sabato 16 Novembre inizierà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 43%. Le temperature si aggireranno attorno ai 11°C, con una temperatura percepita di 9,7°C. La velocità del vento sarà di 9,6 km/h da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 14,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità sarà alta, attorno al 60%.

Nella mattina, il cielo si schiarirà e diventerà sereno, con una copertura nuvolosa ridotta al 0%. Le temperature saliranno rapidamente fino a 13,1°C alle 09:00, con una temperatura percepita di 11,8°C. Il vento sarà leggero, con velocità di circa 11,1 km/h. L’umidità scenderà al 51%, rendendo l’atmosfera più piacevole. La pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1022 hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature raggiungeranno un massimo di 16,4°C alle 13:00, con una temperatura percepita di 15°C. La velocità del vento sarà contenuta, attorno ai 3,9 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 36%. Non si prevedono precipitazioni, garantendo un pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Nella sera, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature in calo fino a 12,4°C alle 21:00. Il vento sarà molto leggero, con velocità di 4,2 km/h. L’umidità aumenterà leggermente fino al 53%, ma non ci saranno precipitazioni, rendendo la serata perfetta per godere di un’uscita all’aperto.

Domenica 17 Novembre

La notte di Domenica 17 Novembre si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai 11,6°C, con una temperatura percepita di 10,2°C. La velocità del vento sarà di 4,1 km/h da Nord – Nord Est. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità sarà attorno al 56%.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a 14,3°C alle 09:00, con una temperatura percepita di 13,3°C. La velocità del vento sarà di 1,5 km/h, rendendo l’aria molto calma. L’umidità si manterrà attorno al 58%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1018 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno attorno ai 15,5°C alle 15:00, con una temperatura percepita di 14,8°C. La velocità del vento sarà di 8,6 km/h e l’umidità aumenterà fino al 64%. Non si prevedono precipitazioni significative fino a quel momento.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature si manterranno attorno ai 15°C. La velocità del vento sarà di 3 km/h, e l’umidità si attesterà al 70%. Verso la fine della giornata, si prevedono piogge leggere con una probabilità del 1%. La pressione atmosferica scenderà a 1014 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Trentola Ducenta si preannuncia variabile. Venerdì e Sabato offriranno condizioni meteorologiche favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli, ideali per attività all’aperto. Domenica, invece, si assisterà a un cambiamento con un aumento della copertura nuvolosa e possibilità di piogge leggere in serata. Gli amanti delle attività all’aperto dovrebbero approfittare delle belle giornate di Venerdì e Sabato, mentre Domenica potrebbe richiedere un piano alternativo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.