Previsioni Meteo Trentola Ducenta: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Trentola Ducenta si prevede una giornata caratterizzata da cielo coperto e temperature che si manterranno su valori relativamente miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una leggera pioggia che si farà sentire nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno al 63%. La situazione meteo si stabilizzerà nel corso della giornata, ma non mancheranno momenti di nuvolosità e temperature che varieranno tra i 14°C e i 17°C.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo coperto e temperature di circa 14,1°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un incremento della probabilità di pioggia leggera, che si manifesterà tra le 04:00 e le 05:00, portando a una leggera diminuzione della temperatura percepita. Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 13-14°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 79%. Le condizioni di pioggia leggera si esauriranno, ma il cielo continuerà a essere nuvoloso fino a metà giornata.

Nel pomeriggio, le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 17°C. Tuttavia, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le condizioni di vento saranno moderate, con velocità che varieranno tra i 5 e i 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 71-75%, rendendo l’aria piuttosto umida. Verso le 17:00, si prevede un passaggio a nubi sparse, che porterà a una leggera schiarita.

La sera si presenterà con nubi sparse, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 14-15°C. L’umidità rimarrà alta, attorno all’81%, e le condizioni di vento saranno leggere, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, rendendo la serata più tranquilla rispetto alle ore precedenti.

In conclusione, le previsioni meteo per Trentola Ducenta indicano una giornata di cielo coperto con possibilità di pioggia leggera al mattino, seguita da un miglioramento nel pomeriggio e una serata con nubi sparse. Nei prossimi giorni, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, rendendo le previsioni del tempo più favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Trentola Ducenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.1° perc. +13.2° prob. 14 % 2.2 ESE max 5.4 Scirocco 65 % 1025 hPa 4 pioggia leggera +13.9° perc. +13.2° 0.2 mm 3 E max 8.2 Levante 73 % 1024 hPa 7 cielo coperto +13.9° perc. +13.4° prob. 16 % 4.6 ENE max 8.9 Grecale 79 % 1025 hPa 10 cielo coperto +14.9° perc. +14.5° prob. 19 % 6 E max 9.9 Levante 79 % 1024 hPa 13 cielo coperto +17.1° perc. +16.7° prob. 24 % 8.2 SSE max 10.6 Scirocco 71 % 1023 hPa 16 cielo coperto +16° perc. +15.6° prob. 23 % 6 SE max 7.8 Scirocco 77 % 1023 hPa 19 nubi sparse +15.2° perc. +14.9° prob. 18 % 4.7 ESE max 5.5 Scirocco 81 % 1023 hPa 22 nubi sparse +15.1° perc. +14.8° prob. 19 % 3.8 ESE max 4.8 Scirocco 81 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 16:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.