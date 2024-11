Previsioni Meteo Trentola Ducenta: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Trentola Ducenta si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le prime ore, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +16,3°C e +20,9°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 60%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord Est, con intensità variabile.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo sereno, permettendo di godere di un clima piacevole. Le temperature scenderanno lentamente, raggiungendo i +15°C alle 05:00, con un’umidità che aumenterà fino al 65%. I venti saranno deboli, con velocità attorno ai 6 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che inizieranno a risalire. Alle 09:00, si registrerà una temperatura di +18,5°C, mentre l’umidità scenderà al 51%. I venti continueranno a essere leggeri, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle previsioni del tempo. A partire dalle 13:00, il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse, raggiungendo una copertura nuvolosa del 35%. Le temperature massime toccheranno i +20,9°C alle 13:00, per poi scendere a +19°C alle 16:00. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 64%. I venti si intensificheranno leggermente, mantenendosi comunque nella categoria della brezza leggera.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con cielo coperto al 100% entro le 19:00. Le temperature continueranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai +17°C. L’umidità si attesterà attorno al 73%, creando una sensazione di freschezza. I venti, sempre leggeri, si manterranno sotto i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Trentola Ducenta indicano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli e un clima mite, ma che si trasformerà in un pomeriggio e una sera più nuvolosi. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di piogge, rendendo opportuno prepararsi a condizioni più fresche e umide.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16° perc. +15.3° Assenti 6.2 NE max 7.2 Grecale 61 % 1024 hPa 4 cielo sereno +15.2° perc. +14.5° Assenti 5.7 NE max 6.7 Grecale 65 % 1024 hPa 7 cielo sereno +15.9° perc. +15.1° Assenti 6.4 ENE max 7.9 Grecale 61 % 1025 hPa 10 cielo sereno +19.6° perc. +18.9° Assenti 1.4 E max 2.4 Levante 50 % 1025 hPa 13 cielo sereno +20.9° perc. +20.4° Assenti 5.1 OSO max 3.8 Libeccio 49 % 1023 hPa 16 nubi sparse +19° perc. +18.6° Assenti 8.1 O max 9.3 Ponente 64 % 1023 hPa 19 cielo coperto +17.9° perc. +17.6° Assenti 3 NNO max 3.8 Maestrale 71 % 1024 hPa 22 cielo coperto +16.8° perc. +16.5° Assenti 3.7 NNE max 3.7 Grecale 74 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:51

