Previsioni Meteo Trentola Ducenta: tutti i dettagli per domani mercoledì 13 novembre

Nella giornata di Mercoledì 13 Novembre, Trentola Ducenta si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un’ampia copertura nuvolosa e precipitazioni diffuse. Le previsioni meteo indicano un clima piuttosto umido, con temperature che si manterranno su valori relativamente freschi. La pioggia, che si presenterà in diverse intensità, influenzerà notevolmente le attività quotidiane.

Durante la notte, le condizioni saranno dominate da pioggia leggera e moderata, con temperature che oscilleranno tra +11,4°C e +13,3°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 20 km/h, proveniente principalmente da Est-Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 39,9 km/h. L’umidità sarà elevata, superando il 70%, contribuendo a un clima piuttosto fresco e umido.

Nella mattina, le previsioni del tempo prevedono un proseguimento delle precipitazioni, con pioggia che si intensificherà, specialmente attorno alle 11:00, quando si registreranno 3,7 mm di pioggia. Le temperature percepite si attesteranno intorno ai 10,6°C, mentre la temperatura reale sarà di circa +11,3°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, mantenendo l’umidità su livelli elevati.

Nel pomeriggio, il maltempo non accennerà a diminuire. Le forti piogge si protrarranno, con accumuli che raggiungeranno i 5,8 mm intorno alle 12:00 e 4,75 mm alle 13:00. Le temperature si manterranno stabili attorno ai +10,8°C, con un’ulteriore diminuzione percepita. Anche in questo frangente, il vento si presenterà moderato, contribuendo a un clima fresco e umido.

La sera porterà un lieve miglioramento, ma le piogge leggere continueranno a manifestarsi. Le temperature si attesteranno intorno ai +11,5°C, con un’umidità che rimarrà alta. Le precipitazioni, seppur più leggere, non daranno tregua fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni meteo per Trentola Ducenta indicano una giornata caratterizzata da pioggia e temperature fresche. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una graduale diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Trentola Ducenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +12.3° perc. +11.3° 0.74 mm 19.9 ENE max 33.5 Grecale 67 % 1019 hPa 4 pioggia leggera +11.4° perc. +10.7° 0.74 mm 22.8 ENE max 39.9 Grecale 78 % 1019 hPa 7 pioggia leggera +11.7° perc. +10.9° 0.23 mm 21 NE max 36 Grecale 74 % 1020 hPa 10 pioggia leggera +12.4° perc. +11.5° 0.42 mm 17.2 NE max 30.9 Grecale 69 % 1020 hPa 13 forte pioggia +10.8° perc. +10.2° 4.75 mm 18.2 NE max 33 Grecale 88 % 1019 hPa 16 pioggia leggera +11.7° perc. +11° 0.38 mm 14.6 NE max 29.1 Grecale 82 % 1019 hPa 19 pioggia leggera +11.5° perc. +10.9° 0.96 mm 13.9 NE max 24.1 Grecale 85 % 1019 hPa 22 pioggia leggera +11.8° perc. +11.2° 0.17 mm 11.9 NNE max 19 Grecale 84 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:44

