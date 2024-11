Previsioni Meteo Trentola Ducenta: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Trentola Ducenta indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno tra i 15,8°C e i 22,2°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa 17,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 11%, con un’umidità che si attesterà intorno al 62%. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 4,3 km/h da Nord.

Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse. Alle 08:00, la temperatura salirà a 18,2°C con una copertura nuvolosa del 36%. Alle 10:00, si raggiungeranno i 20,5°C, mentre l’umidità scenderà al 43%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con velocità che varieranno tra i 2,5 km/h e i 6,3 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 22,2°C alle 13:00, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 61%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo il clima gradevole. Tuttavia, nel corso delle ore pomeridiane, si prevede un incremento della nuvolosità, che culminerà in un cielo coperto verso sera.

La sera porterà un cambiamento significativo nel meteo. A partire dalle 18:00, il cielo sarà coperto, con temperature che scenderanno fino a 18,1°C alle 21:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 98%, e l’umidità si attesterà attorno al 59%. La velocità del vento si manterrà moderata, con valori intorno ai 5,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trentola Ducenta nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con possibilità di schiarite e un abbassamento delle temperature. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni meteo potrebbero subire variazioni significative. La giornata di Sabato si preannuncia quindi come una giornata da trascorrere all’aperto, ma con la consapevolezza di un possibile cambio di scenario verso la sera.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Trentola Ducenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.8° perc. +16.1° Assenti 4.4 NNE max 4.6 Grecale 61 % 1023 hPa 4 poche nuvole +16° perc. +15.2° Assenti 4.7 N max 4.7 Tramontana 58 % 1022 hPa 7 poche nuvole +16.8° perc. +15.9° Assenti 4.8 NNE max 5.2 Grecale 53 % 1023 hPa 10 nubi sparse +20.5° perc. +19.8° Assenti 2.8 NO max 2.3 Maestrale 43 % 1022 hPa 13 nubi sparse +22.2° perc. +21.5° Assenti 7.1 ONO max 6.6 Maestrale 40 % 1021 hPa 16 nubi sparse +19.8° perc. +19.2° Assenti 10.5 ONO max 12.3 Maestrale 52 % 1021 hPa 19 cielo coperto +18.6° perc. +18.1° Assenti 5.7 NNO max 6.6 Maestrale 59 % 1022 hPa 22 nubi sparse +17.8° perc. +17° Assenti 5.4 NNE max 5.6 Grecale 54 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.