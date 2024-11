Previsioni Meteo Trentola Ducenta: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 9 Novembre a Trentola Ducenta indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,3°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attestandosi al 2%. Con l’avanzare della giornata, si prevede un aumento delle temperature, che raggiungeranno valori massimi di circa 21,4°C nel pomeriggio.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con poche nuvole e temperature che varieranno da 16,3°C a 15,2°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 15,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 66%, garantendo un clima piuttosto fresco ma non sgradevole.

La mattina si aprirà con condizioni di cielo sereno e temperature in aumento. Si prevede che le temperature toccheranno i 19,7°C entro le ore 10:00, accompagnate da una leggera brezza. L’umidità scenderà gradualmente, raggiungendo il 40% intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile con poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21,4°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole per attività all’aperto. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 39%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, scendendo a circa 16,3°C. Il cielo si presenterà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la transizione verso la notte. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trentola Ducenta indicano un Sabato all’insegna della stabilità e del clima mite. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare tra i 15°C e i 21°C. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere di un clima piacevole e sereno.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Trentola Ducenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16° perc. +15.4° prob. 2 % 9.5 NE max 14.5 Grecale 68 % 1025 hPa 4 poche nuvole +15.2° perc. +14.6° prob. 2 % 9.2 NE max 15.4 Grecale 71 % 1024 hPa 7 poche nuvole +15.6° perc. +14.9° Assenti 9.8 NE max 14.5 Grecale 66 % 1024 hPa 10 poche nuvole +19.7° perc. +18.9° Assenti 11.4 ENE max 14.2 Grecale 46 % 1023 hPa 13 poche nuvole +21.3° perc. +20.5° Assenti 7.6 E max 10.4 Levante 39 % 1021 hPa 16 poche nuvole +19.7° perc. +18.9° Assenti 3.1 E max 10.5 Levante 45 % 1021 hPa 19 poche nuvole +17.8° perc. +17.1° Assenti 12.9 ENE max 23.3 Grecale 55 % 1021 hPa 22 cielo sereno +16.3° perc. +15.6° Assenti 9.9 NE max 17.3 Grecale 63 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:47

