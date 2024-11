Previsioni Meteo Treviglio: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Treviglio indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che scenderà fino a +6,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con una probabilità di precipitazioni molto bassa. Con l’arrivo della mattina, le condizioni inizieranno a migliorare, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a +10,9°C intorno a mezzogiorno.

Nel corso del pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, raggiungendo un massimo di +11,2°C alle ore 13:00. Le condizioni di bel tempo continueranno a dominare, con un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da sud-ovest. La temperatura percepita si manterrà intorno ai 9°C, rendendo la giornata gradevole per attività all’aperto. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 6°C, ma il cielo rimarrà sereno, favorendo una visibilità ottimale.

In sintesi, le previsioni del tempo per Treviglio evidenziano una giornata di Giovedì 14 Novembre con condizioni favorevoli, caratterizzate da un cielo sereno e temperature che, sebbene fresche, saranno comunque piacevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare tra i 5°C e i 12°C, rendendo il clima ideale per le attività autunnali.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Treviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +6.7° perc. +5.2° prob. 15 % 7.6 ESE max 19.3 Scirocco 85 % 1022 hPa 5 cielo coperto +6.9° perc. +6.9° prob. 17 % 2 NE max 2.9 Grecale 79 % 1023 hPa 8 nubi sparse +7.6° perc. +6.8° Assenti 5.7 OSO max 8.4 Libeccio 76 % 1024 hPa 11 nubi sparse +10.4° perc. +9.1° Assenti 8.4 SO max 10.4 Libeccio 62 % 1023 hPa 14 cielo sereno +11.1° perc. +9.8° Assenti 8.9 SO max 11.3 Libeccio 59 % 1021 hPa 17 cielo sereno +7.5° perc. +6.3° Assenti 7.2 SO max 10.6 Libeccio 75 % 1022 hPa 20 cielo sereno +6.5° perc. +6.5° Assenti 2.1 SO max 3.1 Libeccio 79 % 1023 hPa 23 cielo sereno +5.9° perc. +5.9° Assenti 0.9 N max 1.3 Tramontana 81 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:49

