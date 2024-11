Previsioni Meteo Treviglio: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Treviglio indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 5,8°C. La mattina vedrà un incremento della temperatura, che raggiungerà i 11,4°C intorno a mezzogiorno, mantenendo condizioni di cielo sereno e poche nuvole. Tuttavia, nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di nuvole che porteranno a un cielo coperto in serata.

Durante la notte, le temperature si manterranno fresche, oscillando tra i 5,8°C e i 5,2°C, con una leggera brezza proveniente da nord-ovest. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 7%, garantendo un cielo sereno.

La mattina inizierà con temperature che si alzeranno gradualmente, passando da 5,1°C alle 06:00 fino a raggiungere i 11,4°C alle 12:00. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 12%. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 2,4 km/h e 4,1 km/h, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, passando da 11,7°C alle 13:00 a circa 7,9°C alle 17:00. Il cielo, inizialmente sereno, comincerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino a raggiungere il 20%. I venti si faranno più intensi, con velocità che potranno arrivare fino a 4,5 km/h.

La sera porterà un cambiamento drastico, con il cielo che diventerà completamente coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 6,7°C e l’umidità aumenterà, toccando il 86%. I venti continueranno a soffiare da est, con velocità che potranno arrivare fino a 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Treviglio indicano un inizio di giornata piacevole e soleggiato, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e una serata coperta. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di precipitazioni. Pertanto, sarà consigliabile prepararsi a un clima più fresco e umido nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Treviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +5.7° perc. +5.7° Assenti 2.4 ONO max 3 Maestrale 79 % 1019 hPa 4 cielo sereno +5.3° perc. +5.3° Assenti 2.3 NO max 2.6 Maestrale 78 % 1018 hPa 7 poche nuvole +5.4° perc. +5.4° Assenti 2.4 NNO max 2.6 Maestrale 76 % 1018 hPa 10 cielo sereno +9.8° perc. +9.8° Assenti 3 OSO max 3.3 Libeccio 62 % 1017 hPa 13 cielo sereno +11.7° perc. +10.5° Assenti 4.2 OSO max 5.1 Libeccio 60 % 1014 hPa 16 cielo sereno +8.5° perc. +8.5° Assenti 4.5 S max 4.8 Ostro 79 % 1013 hPa 19 cielo coperto +7.4° perc. +7.4° Assenti 4.6 E max 4.7 Levante 84 % 1014 hPa 22 cielo coperto +6.8° perc. +6.2° Assenti 4.9 E max 4.7 Levante 86 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 16:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.