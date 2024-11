Previsioni Meteo Treviglio: tutti i dettagli per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 3 Novembre a Treviglio si presenteranno con un clima prevalentemente sereno, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà inizialmente più alta durante la notte, ma si ridurrà progressivamente, portando a un pomeriggio caratterizzato da cieli sereni. Le temperature percepite si manterranno su valori gradevoli, con un picco di circa 17,4°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,1 km/h.

Durante la notte, Treviglio sperimenterà un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 12,1°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno all’80%, mentre l’umidità rimarrà alta, intorno all’84%. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da Est – Nord Est.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà ancora coperto, ma le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i 12,2°C alle 07:00. La copertura nuvolosa si manterrà sopra l’80%, ma già dalle 08:00 si inizieranno a vedere delle schiarite. A partire dalle 09:00, le temperature continueranno a salire, toccando i 14,9°C entro le 09:00, con un cielo che diventerà sempre più sereno.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà con cieli sereni e temperature che raggiungeranno il massimo di 17,4°C alle 13:00. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente al 10%, permettendo al sole di dominare il cielo. La velocità del vento sarà moderata, ma non fastidiosa, favorendo una piacevole sensazione di benessere.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare nuovamente, attestandosi intorno ai 12,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un cielo sereno e poche nuvole. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno precipitazioni previste.

In conclusione, le previsioni del tempo per Treviglio indicano una giornata di Domenica 3 Novembre caratterizzata da un clima sereno e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa giornata per attività all’aperto, godendo di un clima mite e soleggiato.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Treviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +12.6° perc. +12.1° Assenti 4.2 E max 4.5 Levante 83 % 1026 hPa 4 cielo coperto +11.9° perc. +11.4° Assenti 4.7 ENE max 4.9 Grecale 85 % 1026 hPa 7 cielo coperto +12.2° perc. +11.6° Assenti 1.6 ENE max 1.9 Grecale 84 % 1027 hPa 10 nubi sparse +15.9° perc. +15.5° Assenti 4.4 SE max 4.2 Scirocco 75 % 1027 hPa 13 cielo sereno +17.4° perc. +17.1° Assenti 4.6 S max 3 Ostro 71 % 1025 hPa 16 cielo sereno +14.8° perc. +14.5° Assenti 4.5 SSE max 5.3 Scirocco 84 % 1025 hPa 19 poche nuvole +13.4° perc. +13.1° Assenti 1.3 NNE max 1.3 Grecale 88 % 1026 hPa 22 cielo sereno +12.7° perc. +12.3° Assenti 3.4 ENE max 3.5 Grecale 90 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 17:02

