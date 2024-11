Previsioni Meteo Treviglio: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Treviglio indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La temperatura minima si attesterà intorno ai 2,1°C durante la notte, mentre il picco massimo raggiungerà i 9,7°C nel primo pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà assente per gran parte della giornata, favorendo un buon irraggiamento solare. I venti si presenteranno moderati, con velocità che si aggireranno tra i 10 km/h e i 19 km/h, provenienti principalmente da direzione nord-ovest.

Durante la notte, le condizioni meteo a Treviglio saranno caratterizzate da un cielo coperto fino alle prime ore del mattino. La temperatura scenderà fino a 3,2°C a mezzanotte, con una percezione termica che potrà arrivare a 0,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, ma nel corso della notte si assisterà a una graduale diminuzione della nuvolosità, passando a nubi sparse.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, permettendo un aumento della temperatura fino a 9,2°C entro le ore centrali della giornata. La temperatura percepita sarà più alta, attorno ai 6,5°C. I venti, inizialmente moderati, si faranno più leggeri, con velocità che varieranno da 14,9 km/h a 19,6 km/h. L’umidità si manterrà su livelli relativamente bassi, oscillando tra il 30% e il 41%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo sereno e una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 9,7°C. La temperatura percepita sarà di circa 7,4°C, mentre i venti continueranno a soffiare da nord-ovest, con intensità che si ridurrà a 10 km/h. L’umidità potrà aumentare leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 40%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, raggiungendo i 2,1°C entro la mezzanotte. Il cielo rimarrà sereno, favorendo un ulteriore abbassamento della temperatura percepita. I venti si presenteranno leggeri, con velocità che si attesteranno intorno ai 7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Treviglio indicano una giornata di Venerdì 22 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature fresche ma gradevoli durante il giorno. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento delle temperature e un cielo sereno, rendendo ideale il fine settimana per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Treviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +2.3° perc. -1.7° Assenti 15.8 O max 30.5 Ponente 82 % 994 hPa 5 nubi sparse +2° perc. -2.6° Assenti 19.1 ONO max 37 Maestrale 74 % 998 hPa 8 cielo sereno +4.5° perc. +0.6° Assenti 18.9 NNO max 44.5 Maestrale 55 % 1002 hPa 11 cielo sereno +9.2° perc. +6.5° Assenti 18.2 NNO max 33.3 Maestrale 37 % 1005 hPa 14 cielo sereno +9.2° perc. +7.7° Assenti 10 NO max 21.4 Maestrale 34 % 1007 hPa 17 cielo sereno +5° perc. +2.4° Assenti 11.2 ONO max 18.8 Maestrale 40 % 1011 hPa 20 cielo sereno +3.1° perc. +0.7° Assenti 8.8 NO max 13.2 Maestrale 46 % 1015 hPa 23 cielo sereno +2.1° perc. -0.1° Assenti 7.4 NO max 10.3 Maestrale 43 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 16:43

