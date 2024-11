Previsioni Meteo Treviso: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Treviso di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e temperature che scenderanno fino a +3,1°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo un lieve aumento delle temperature. Nel pomeriggio, invece, le nubi sparse torneranno a farla da padrone, con valori che si attesteranno intorno ai 7,7°C. La sera porterà un cielo coperto, con temperature che si manterranno sui 5,6°C.

Durante la notte, le condizioni meteo a Treviso si presenteranno con nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai +3,1°C e una copertura nuvolosa del 53%. La velocità del vento sarà debole, proveniente da Nord, con raffiche che non supereranno i 4,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1030 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà leggermente, mostrando poche nuvole e temperature che saliranno fino a +7°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa scenderà al 19% e il vento continuerà a soffiare da Nord Est, mantenendosi su valori di 3,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 57%, con una pressione atmosferica in lieve calo a 1028 hPa.

Nel pomeriggio, le nubi sparse torneranno a coprire il cielo, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 6,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 47%, mentre il vento si farà più leggero, con velocità di circa 2 km/h. L’umidità salirà al 66%, e la pressione atmosferica continuerà a scendere, arrivando a 1026 hPa.

La sera porterà un cambiamento significativo, con un cielo completamente coperto. Le temperature si manterranno sui 5,6°C, con un’umidità che raggiungerà il 74%. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 5,9 km/h, e la pressione atmosferica si attesterà a 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Treviso nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con un aumento delle temperature previsto per Martedì, ma con un ritorno di condizioni più fresche e nuvolose nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente nuvoloso anche per i giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +3.8° perc. +2.7° Assenti 4.9 N max 4.8 Tramontana 69 % 1031 hPa 5 nubi sparse +2.9° perc. +2.9° Assenti 3.6 N max 3.5 Tramontana 70 % 1030 hPa 8 poche nuvole +4.1° perc. +4.1° Assenti 4.5 NNE max 5.1 Grecale 68 % 1030 hPa 11 poche nuvole +7° perc. +7° Assenti 4.5 ENE max 4.5 Grecale 57 % 1028 hPa 14 nubi sparse +7.6° perc. +7.6° Assenti 2.2 ENE max 3.5 Grecale 60 % 1026 hPa 17 nubi sparse +5.6° perc. +5.6° Assenti 2.5 N max 3 Tramontana 70 % 1026 hPa 20 cielo coperto +5.7° perc. +4.7° Assenti 5.4 N max 5.9 Tramontana 73 % 1025 hPa 23 cielo coperto +5.6° perc. +4.4° Assenti 5.9 NNE max 6.7 Grecale 74 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 16:30

