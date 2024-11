Previsioni Meteo Treviso: il bollettino per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Treviso di Venerdì 8 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento delle temperature rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre al mattino si assisterà a un miglioramento, con ampie schiarite e cieli sereni. Le temperature si manterranno su valori miti, rendendo la giornata particolarmente gradevole.

Nella notte, dalle 00:00 alle 05:00, Treviso registrerà temperature comprese tra +9,2°C e +10,4°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 31% al 49%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord e Nord-Est, con velocità che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1028-1029 hPa.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo un massimo di +15,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, scendendo fino al 10%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che varieranno tra 3 km/h e 5,3 km/h. L’umidità diminuirà, portandosi attorno al 54%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, le condizioni rimarranno stabili, con cieli sereni e temperature che si manterranno tra +12,3°C e +15,6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, e i venti si faranno ancora più deboli, con intensità che non supereranno i 2,8 km/h. L’umidità si attesterà tra il 53% e il 67%.

La sera, dalle 18:00 alle 23:00, si prevede un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +10,5°C. Il cielo rimarrà sereno o con poche nuvole, e i venti continueranno a mantenersi leggeri, con velocità attorno ai 5 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Treviso indicano una giornata di Venerdì 8 Novembre caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con cieli sereni e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero continuare a oscillare su valori simili, rendendo il clima particolarmente piacevole per le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +9.9° perc. +9.9° Assenti 4.4 NNE max 4.6 Grecale 80 % 1028 hPa 5 nubi sparse +9.2° perc. +9.2° Assenti 4.5 NNE max 4.5 Grecale 79 % 1028 hPa 8 poche nuvole +11.4° perc. +10.4° Assenti 4.3 NNE max 5.2 Grecale 68 % 1030 hPa 11 poche nuvole +14.8° perc. +13.8° Assenti 3.1 ENE max 3.3 Grecale 56 % 1029 hPa 14 cielo sereno +15.6° perc. +14.6° Assenti 1.1 SE max 1 Scirocco 54 % 1028 hPa 17 cielo sereno +12.3° perc. +11.3° Assenti 2.8 NO max 2.8 Maestrale 67 % 1029 hPa 20 poche nuvole +11.2° perc. +10.2° Assenti 5.7 NNO max 5.7 Maestrale 73 % 1029 hPa 23 nubi sparse +10.5° perc. +9.6° Assenti 5 N max 5.1 Tramontana 74 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:44

