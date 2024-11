Previsioni Meteo Treviso: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Treviso per Domenica 17 Novembre si preannunciano caratterizzate da un clima prevalentemente sereno durante la mattina, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno da un minimo di +4,7°C al mattino fino a un massimo di +10,6°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 7,2 km/h. L’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, oscillando tra il 61% e il 84%.

Durante la notte, Treviso sperimenterà un cielo sereno con poche nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai +6°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità sarà alta, raggiungendo l’80%.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a +10,4°C intorno a mezzogiorno. Il vento sarà leggero, con velocità che non supereranno i 5 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 61%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10,6°C. Tuttavia, si inizieranno a notare nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà progressivamente. Il vento rimarrà debole, contribuendo a mantenere un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, la situazione cambierà sensibilmente. Le nubi diventeranno più dense, portando a un cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 7°C, con un aumento dell’umidità che raggiungerà il 91%. Le previsioni indicano che il vento potrebbe intensificarsi leggermente, ma senza particolari raffiche.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Treviso suggeriscono una giornata inizialmente serena e temperata, che si trasformerà in una serata nuvolosa. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del sole dovranno approfittare della mattinata, mentre chi cerca un clima più fresco e nuvoloso troverà soddisfazione nella sera.

