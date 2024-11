Previsioni Meteo Treviso: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Treviso si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che toccheranno i +10,5°C alle prime luci dell’alba. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un incremento delle temperature fino a raggiungere i +16°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo si manterrà coperto, con temperature in lieve diminuzione e umidità che si attesterà attorno al 69%. La sera continuerà a presentarsi nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a +11,4°C.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche saranno favorevoli, con un cielo sereno e una temperatura che si aggirerà intorno ai +11,9°C. La velocità del vento sarà contenuta, attorno ai 4,8 km/h, proveniente da Nord Est, e non si registreranno precipitazioni. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1025 hPa.

Nella mattina, il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse, e la temperatura salirà progressivamente fino a +16°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 76% entro le ore centrali della giornata. Il vento si presenterà leggero, con velocità che varieranno tra i 2,5 km/h e i 3,5 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Sud Est.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una temperatura che scenderà a +14,9°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, toccando il 69%, e non si prevedono precipitazioni significative. La pressione atmosferica rimarrà stabile, attorno ai 1025 hPa.

La sera porterà con sé un clima fresco, con temperature che si attesteranno intorno ai +12,1°C. Il cielo continuerà a essere coperto, e l’umidità si manterrà alta, raggiungendo il 77%. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge.

In conclusione, le previsioni meteo per Treviso indicano una giornata nuvolosa, con temperature che si manterranno su valori moderati e senza precipitazioni. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di piogge, rendendo opportuno prepararsi a condizioni meteorologiche variabili. La situazione climatica richiederà attenzione, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11.3° perc. +10.7° Assenti 4.7 NNE max 4.7 Grecale 85 % 1025 hPa 5 cielo sereno +10.5° perc. +9.8° Assenti 4.1 NE max 4.3 Grecale 84 % 1025 hPa 8 nubi sparse +12.4° perc. +11.6° Assenti 3.5 NE max 3.7 Grecale 73 % 1026 hPa 11 nubi sparse +15.6° perc. +14.8° Assenti 3.2 ESE max 2.5 Scirocco 61 % 1026 hPa 14 cielo coperto +15.9° perc. +15.2° Assenti 2.7 SSE max 1.8 Scirocco 60 % 1025 hPa 17 cielo coperto +13.2° perc. +12.4° Assenti 1.8 ENE max 1.9 Grecale 69 % 1025 hPa 20 cielo coperto +12.4° perc. +11.6° Assenti 4.5 N max 4.6 Tramontana 75 % 1026 hPa 23 cielo coperto +11.4° perc. +10.7° Assenti 4.8 NNE max 5 Grecale 79 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:48

