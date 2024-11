Previsioni Meteo Trezzano sul Naviglio: il bollettino per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Trezzano sul Naviglio indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un graduale miglioramento rispetto alle ore notturne. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 10,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, mentre la velocità del vento sarà debole, proveniente da Ovest, con raffiche che non supereranno i 3,5 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 76%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 15,1°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 1 e i 3 km/h, e l’umidità inizierà a scendere, portandosi al 54%. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, favorendo un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno i 15,5°C. Le condizioni di bel tempo saranno accompagnate da una leggera brezza proveniente da Est, con velocità che potranno arrivare fino a 5,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1022 hPa.

La sera si prevede serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 10,8°C a fine giornata. Il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo una velocità di circa 6,7 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trezzano sul Naviglio indicano una giornata di Domenica all’insegna del sole e delle temperature miti, con un netto miglioramento rispetto ai giorni precedenti. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare tra i 10°C e i 15°C, rendendo l’atmosfera piacevole e ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Trezzano sul Naviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.8° perc. +9.9° Assenti 3.5 O max 3.5 Ponente 76 % 1024 hPa 4 cielo coperto +10.3° perc. +9.4° Assenti 2.7 OSO max 3.1 Libeccio 74 % 1023 hPa 7 nubi sparse +10° perc. +10° Assenti 2 O max 2.2 Ponente 74 % 1023 hPa 10 nubi sparse +13.5° perc. +12.5° Assenti 1.8 S max 1.9 Ostro 58 % 1023 hPa 13 poche nuvole +15.5° perc. +14.4° Assenti 2.7 SE max 3.3 Scirocco 53 % 1021 hPa 16 cielo sereno +13.6° perc. +12.7° Assenti 4.2 ESE max 5.3 Scirocco 63 % 1022 hPa 19 cielo sereno +12.1° perc. +11.3° Assenti 6.2 ENE max 7.8 Grecale 73 % 1023 hPa 22 cielo sereno +11° perc. +10.2° Assenti 6.7 ENE max 9.7 Grecale 75 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:56

