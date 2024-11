Previsioni Meteo Trezzano sul Naviglio: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Trezzano sul Naviglio si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della mattinata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 17°C durante le ore più calde, mentre le minime notturne si attesteranno attorno ai 12°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto gradevole.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a +12,2°C. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1026 hPa. Le brezze leggere accompagneranno la notte, rendendo l’aria fresca ma non sgradevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto al risveglio, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature saliranno lentamente, toccando i 14°C entro le 09:00. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 70%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 3 km/h, con direzione sud-ovest.

Nel pomeriggio, ci si aspetta un miglioramento delle condizioni meteo, con il ritorno di ampie schiarite. Le temperature raggiungeranno il picco di 17,1°C tra le 13:00 e le 14:00. La copertura nuvolosa diminuirà, passando da nubi sparse a cielo sereno. L’umidità si stabilizzerà attorno al 68%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, rendendo l’atmosfera piacevole per attività all’aperto.

La sera porterà con sé un cielo che si presenterà nuovamente con nubi sparse, ma senza precipitazioni. Le temperature scenderanno gradualmente fino a +12,7°C a fine giornata. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile. Le brezze leggere continueranno a caratterizzare la serata, mantenendo l’aria fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trezzano sul Naviglio nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo variabile. Si prevede un ritorno di cieli sereni e temperature gradevoli, rendendo le giornate favorevoli per attività all’aperto. Pertanto, gli abitanti possono godere di un clima favorevole, con poche variazioni significative nelle condizioni meteo.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Trezzano sul Naviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13° perc. +12.6° Assenti 1.9 ESE max 2 Scirocco 87 % 1026 hPa 4 cielo sereno +12.4° perc. +12° Assenti 0.4 S max 0.9 Ostro 90 % 1025 hPa 7 cielo coperto +12.4° perc. +12° Assenti 3.1 OSO max 3.7 Libeccio 89 % 1026 hPa 10 cielo coperto +15° perc. +14.6° Assenti 3.7 SO max 2.9 Libeccio 76 % 1026 hPa 13 cielo sereno +17.1° perc. +16.6° Assenti 3.6 SE max 3.2 Scirocco 68 % 1024 hPa 16 cielo sereno +15.5° perc. +15.1° Assenti 4.5 SE max 6.4 Scirocco 76 % 1024 hPa 19 poche nuvole +14° perc. +13.6° Assenti 4.9 ESE max 6.6 Scirocco 84 % 1025 hPa 22 nubi sparse +13° perc. +12.7° Assenti 4.6 E max 6 Levante 88 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 17:01

