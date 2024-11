Previsioni Meteo Trezzano sul Naviglio: il bollettino per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Sabato 2 Novembre, Trezzano sul Naviglio si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con qualche variazione nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli, che si manterranno su valori piuttosto miti. La copertura nuvolosa aumenterà nel pomeriggio, ma senza portare precipitazioni significative. La ventilazione sarà debole, rendendo l’atmosfera complessivamente piacevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14,1°C, con cieli sereni e una copertura nuvolosa molto bassa, pari al 12%. La mattina seguirà con condizioni simili, con temperature che varieranno da 13,6°C a 14,3°C. Il cielo rimarrà sereno, favorendo un’ottima visibilità e un’atmosfera tranquilla. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 5,7 km/h e i 6,2 km/h, proveniente da Ovest.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 79% entro le ore 16:00. Le temperature si manterranno attorno ai 16,3°C e 17°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattinata. La ventilazione rimarrà debole, con raffiche che non supereranno i 2,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi le attività all’aperto non subiranno interruzioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14,1°C. La copertura nuvolosa si stabilizzerà attorno al 25%, con cieli che si presenteranno per lo più sereni. La ventilazione sarà ancora debole, rendendo la serata particolarmente tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trezzano sul Naviglio indicano una giornata di Sabato 2 Novembre caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con cieli sereni al mattino e un aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori miti, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Trezzano sul Naviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.6° perc. +13.1° Assenti 6.2 O max 7.5 Ponente 81 % 1023 hPa 5 cielo sereno +12.8° perc. +12.2° Assenti 6.1 O max 7.1 Ponente 78 % 1022 hPa 8 cielo sereno +14.3° perc. +13.6° Assenti 5 O max 8.1 Ponente 67 % 1023 hPa 11 cielo sereno +17.9° perc. +17.2° Assenti 4.5 OSO max 4.7 Libeccio 55 % 1023 hPa 14 nubi sparse +18.9° perc. +18.3° Assenti 2.5 SSO max 1.7 Libeccio 53 % 1022 hPa 17 nubi sparse +16.3° perc. +15.8° Assenti 2.1 SSE max 2.8 Scirocco 68 % 1023 hPa 20 poche nuvole +15.1° perc. +14.5° Assenti 0.9 NE max 1.5 Grecale 72 % 1024 hPa 23 nubi sparse +14.1° perc. +13.5° Assenti 2.1 ENE max 2.3 Grecale 74 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 17:05

