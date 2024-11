Previsioni Meteo Trezzano sul Naviglio: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Sabato 23 Novembre, Trezzano sul Naviglio si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da un inizio di giornata prevalentemente sereno, che si trasformerà in un pomeriggio con nubi sparse e una serata caratterizzata da cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 2,1°C e i 7,8°C, mentre il vento si presenterà moderato, con velocità che varieranno tra i 2,6 km/h e i 12,1 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 2,1°C. L’umidità sarà attorno al 52%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1022 hPa. Le condizioni di calma e serenità notturna favoriranno un riposo tranquillo.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 4°C entro le 09:00. L’umidità scenderà al 42%, mentre il vento si presenterà leggero, con velocità di circa 7,4 km/h. Le nubi sparse inizieranno a comparire verso le 10:00, ma non si prevedono precipitazioni.

Il pomeriggio porterà un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che copriranno il cielo per gran parte della giornata. Le temperature massime si stabiliranno intorno ai 7,8°C alle 14:00, con un’umidità che si attesterà attorno al 60%. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 5,4 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 4,6°C entro le 23:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 47%, mentre il vento si manterrà debole, con velocità di circa 2,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative durante la serata.

In conclusione, le previsioni meteo per Trezzano sul Naviglio indicano una giornata di Sabato 23 Novembre caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un pomeriggio nuvoloso e una serata coperta. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di piogge, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni climatiche invernali.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +2.1° perc. -1.2° Assenti 12.1 ONO max 25.8 Maestrale 52 % 1022 hPa 5 poche nuvole +1.9° perc. -0.8° Assenti 8.9 O max 18.3 Ponente 53 % 1024 hPa 8 cielo sereno +2.6° perc. +0.5° Assenti 7.5 ONO max 13.2 Maestrale 50 % 1027 hPa 11 nubi sparse +6.5° perc. +5.5° Assenti 5.7 ONO max 7.4 Maestrale 34 % 1028 hPa 14 nubi sparse +7.8° perc. +7.8° Assenti 4.1 O max 4.9 Ponente 32 % 1028 hPa 17 nubi sparse +5.6° perc. +5.6° Assenti 4.1 OSO max 4.2 Libeccio 41 % 1030 hPa 20 cielo coperto +5.1° perc. +5.1° Assenti 2.6 ONO max 3 Maestrale 44 % 1032 hPa 23 cielo coperto +4.6° perc. +4.6° Assenti 2.6 NO max 3.8 Maestrale 47 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 16:45

