Previsioni Meteo Trezzano sul Naviglio: tutti i dettagli per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre a Trezzano sul Naviglio indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che scenderanno fino a +12,6°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà, portando a un aumento delle temperature fino a raggiungere i +17,5°C nel primo pomeriggio. La serata si presenterà con cieli sereni e temperature che si attesteranno intorno ai +13,6°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente coperto da nubi sparse, con una temperatura di +13,9°C e una leggera brezza proveniente da est. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere l’87% intorno alle 04:00, con temperature che scenderanno gradualmente. La mattina si aprirà con cieli coperti, ma già dalle 07:00 si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di poche nuvole e un aumento della temperatura fino a +14,9°C alle 09:00.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con temperature che toccheranno il picco di +17,8°C tra le 13:00 e le 14:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che varierà tra 3,2 km/h e 5,4 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 65% e l’81%.

La sera continuerà a essere caratterizzata da cieli sereni, con temperature che scenderanno lentamente fino a +13,6°C a mezzanotte. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1027 hPa, contribuendo a mantenere condizioni meteorologiche favorevoli.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trezzano sul Naviglio nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli prevalentemente sereni. Si prevede che le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli anche nei giorni successivi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Trezzano sul Naviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.6° perc. +13° Assenti 2.7 E max 2.8 Levante 77 % 1026 hPa 4 cielo coperto +12.8° perc. +12.3° Assenti 3.4 E max 3.9 Levante 81 % 1026 hPa 7 nubi sparse +12.7° perc. +12.2° Assenti 1.9 ESE max 3.2 Scirocco 83 % 1027 hPa 10 nubi sparse +16° perc. +15.5° Assenti 4 SE max 5 Scirocco 72 % 1027 hPa 13 cielo sereno +17.8° perc. +17.4° Assenti 4.2 SE max 3.8 Scirocco 65 % 1025 hPa 16 cielo sereno +16.2° perc. +15.8° Assenti 5.4 SE max 7.8 Scirocco 74 % 1025 hPa 19 cielo sereno +14.6° perc. +14.3° Assenti 3.2 E max 3.7 Levante 82 % 1026 hPa 22 cielo sereno +13.8° perc. +13.5° Assenti 2.1 E max 2.6 Levante 86 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 17:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.