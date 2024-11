Previsioni Meteo Trezzano sul Naviglio: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Trezzano sul Naviglio indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che scenderà fino a +10°C. Con l’avanzare della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il suo picco nel pomeriggio, quando il cielo sarà completamente coperto.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di +11°C e una leggera brezza proveniente da est. Man mano che le ore passeranno, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto e una temperatura che si attesterà intorno ai +10°C. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando attorno al 79%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1030 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno tra +9,8°C e +14,8°C. Le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione della temperatura percepita, che si attesterà attorno ai +13°C. La velocità del vento sarà molto contenuta, con raffiche che non supereranno i 3,5 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 65%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai +14°C, con una leggera flessione verso i +13°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque bassa, con valori che non supereranno i 3,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 58%, mentre la pressione atmosferica inizierà a scendere, raggiungendo i 1029 hPa.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con la comparsa di poche nuvole. Le temperature scenderanno fino a +11°C, con una temperatura percepita che si attesterà attorno ai +10°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, favorendo una sensazione di calma. L’umidità si manterrà attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà nuovamente attorno ai 1030 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Trezzano sul Naviglio indicano una giornata nuvolosa, con temperature moderate e un aumento dell’umidità. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno di cieli sereni e temperature in aumento. Pertanto, si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Trezzano sul Naviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +10.6° perc. +9.8° Assenti 1.2 E max 1.3 Levante 80 % 1030 hPa 5 cielo coperto +10° perc. +9.2° Assenti 1.3 SSO max 1.6 Libeccio 81 % 1030 hPa 8 nubi sparse +11.2° perc. +10.4° Assenti 0.5 SSO max 0.9 Libeccio 76 % 1031 hPa 11 nubi sparse +14.3° perc. +13.4° Assenti 1.9 SSE max 2.3 Scirocco 62 % 1031 hPa 14 cielo coperto +14.8° perc. +13.9° Assenti 3.4 SSE max 3.3 Scirocco 59 % 1029 hPa 17 cielo coperto +12.6° perc. +11.8° Assenti 2.9 SSE max 4.4 Scirocco 70 % 1029 hPa 20 poche nuvole +11.5° perc. +10.7° Assenti 1.3 SSE max 2 Scirocco 75 % 1030 hPa 23 nubi sparse +10.7° perc. +9.9° Assenti 1.5 SO max 1.8 Libeccio 78 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 16:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.