Previsioni Meteo Trezzano sul Naviglio: tutti i dettagli per domani lunedì 11 novembre

Le previsioni meteo per Lunedì 11 Novembre a Trezzano sul Naviglio indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nelle ore serali. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, oscillando tra i 10°C e i 14°C, mentre il vento soffierà leggermente da est, con intensità variabile. L’umidità si presenterà in aumento nel corso della giornata, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 10°C. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 74%, e il vento si manterrà debole, con velocità di circa 6 km/h da est-nord-est. Le condizioni di assenza di precipitazioni garantiranno una notte tranquilla.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, favorendo un aumento graduale delle temperature. Alle 10:00, si registrerà una temperatura di circa 12,6°C, con una percezione di 11,5°C. L’umidità scenderà al 60% e il vento rimarrà debole, contribuendo a un clima piacevole. Le condizioni di assenza di pioggia si manterranno costanti.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 14,6°C alle 13:00, con una leggera diminuzione prevista nel corso delle ore successive. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che inizierà a farsi più evidente verso il tardo pomeriggio. L’umidità si stabilizzerà attorno al 50%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da est, mantenendo un’intensità di circa 6-7 km/h.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si faranno più consistenti. La temperatura scenderà gradualmente, attestandosi intorno ai 10°C alle 20:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 68%. Le condizioni di assenza di pioggia si manterranno, ma la sensazione di frescura si farà più intensa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Trezzano sul Naviglio indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un incremento della nuvolosità. È probabile che nei giorni successivi si verifichino condizioni simili, con un clima generalmente secco e temperature gradevoli, rendendo ideale il periodo per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.4° perc. +9.4° Assenti 6 ENE max 6.2 Grecale 75 % 1024 hPa 4 cielo sereno +9.7° perc. +9.7° Assenti 4.8 ENE max 4.9 Grecale 77 % 1024 hPa 7 cielo sereno +9.4° perc. +8.9° Assenti 5.7 E max 6.9 Levante 76 % 1025 hPa 10 cielo sereno +12.6° perc. +11.5° Assenti 6 E max 8.2 Levante 60 % 1025 hPa 13 cielo sereno +14.6° perc. +13.4° Assenti 6.4 E max 8.2 Levante 50 % 1023 hPa 16 cielo sereno +12.4° perc. +11.3° Assenti 7.3 ESE max 12.4 Scirocco 61 % 1023 hPa 19 cielo sereno +10.8° perc. +9.6° Assenti 6.4 E max 12.6 Levante 66 % 1023 hPa 22 nubi sparse +10.1° perc. +8.9° Assenti 6.4 E max 12.1 Levante 68 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:55

