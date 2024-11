Previsioni Meteo Trezzano sul Naviglio: tutti i dettagli per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Trezzano sul Naviglio indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 7°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e il vento soffierà da ovest a una velocità di circa 4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 72%, garantendo un clima fresco ma gradevole.

Nella mattina, le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 10,7°C entro le 11:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest. L’umidità si ridurrà ulteriormente, portandosi al 53%. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra 1,7 km/h e 2,5 km/h.

Il pomeriggio si preannuncia altrettanto favorevole, con temperature che toccheranno un massimo di 11,8°C intorno alle 13:00 e 14:00. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno, con una leggera intensificazione della brezza. L’umidità si stabilizzerà attorno al 51%, rendendo l’aria particolarmente piacevole. La velocità del vento varierà tra 2,5 km/h e 3,6 km/h, mantenendo condizioni di calma.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 8°C. Il cielo continuerà a essere sereno, con una leggera presenza di nuvole verso le 19:00. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 75%. La velocità del vento si manterrà costante, con valori attorno ai 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 15 Novembre a Trezzano sul Naviglio si presenteranno favorevoli, con un clima sereno e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significativi cambiamenti nel meteo. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere di una giornata di sole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Trezzano sul Naviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +7° perc. +6.3° Assenti 5 O max 5.9 Ponente 74 % 1023 hPa 5 cielo sereno +6.4° perc. +6.4° Assenti 4.6 O max 4.7 Ponente 73 % 1023 hPa 8 cielo sereno +7.5° perc. +7.5° Assenti 2.8 OSO max 3.9 Libeccio 64 % 1024 hPa 11 cielo sereno +10.7° perc. +9.2° Assenti 1.7 SO max 1.7 Libeccio 53 % 1024 hPa 14 cielo sereno +11.8° perc. +10.4° Assenti 3.2 SSE max 2.4 Scirocco 53 % 1023 hPa 17 cielo sereno +9.5° perc. +9.5° Assenti 4.5 ESE max 5.8 Scirocco 69 % 1024 hPa 20 poche nuvole +8.3° perc. +8.3° Assenti 4.7 E max 5.8 Levante 74 % 1025 hPa 23 cielo sereno +7.3° perc. +6.6° Assenti 5.4 E max 8 Levante 78 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.