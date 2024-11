Previsioni Meteo Trieste: il bollettino per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 3 Novembre, Trieste si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente nuvoloso, con ampie schiarite nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti per il periodo, con una massima che raggiungerà i 16,9°C nel pomeriggio. Il vento soffierà moderato, proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che potranno toccare i 31 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando attorno al 78%.

Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 12,5°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità del 77% e una pressione atmosferica stabile a 1026 hPa. Il vento si farà sentire con una velocità di circa 14,9 km/h, creando una leggera brezza tesa.

Nella mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che copriranno il 75% del cielo. Le temperature si manterranno fresche, con valori che varieranno tra i 10,5°C e i 14,5°C. Il vento continuerà a soffiare da Est-Nord Est, mantenendo una velocità di circa 13,8 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 79%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con temperature che raggiungeranno il picco di 16,9°C. La brezza vivace accompagnerà il pomeriggio, con raffiche che potranno arrivare fino a 20,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 56%, rendendo l’aria più gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a schiarirsi, con poche nuvole che si presenteranno nel cielo. Le temperature scenderanno progressivamente, raggiungendo i 9,6°C durante la notte. Il vento si calmerà, con velocità che si attesteranno intorno ai 9,6 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Trieste nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo variabile. Lunedì e martedì si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del clima temperato potranno godere di queste condizioni favorevoli, mentre è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Trieste

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +12.2° perc. +11.5° Assenti 16.1 ENE max 31 Grecale 78 % 1026 hPa 4 poche nuvole +11° perc. +10.3° Assenti 13.8 ENE max 25.7 Grecale 82 % 1026 hPa 7 nubi sparse +11.4° perc. +10.6° Assenti 13.8 ENE max 26.3 Grecale 79 % 1027 hPa 10 nubi sparse +15.6° perc. +14.8° Assenti 14 ENE max 20.8 Grecale 59 % 1027 hPa 13 nubi sparse +16.9° perc. +16.1° Assenti 13.6 NE max 19.8 Grecale 56 % 1026 hPa 16 poche nuvole +12.8° perc. +12° Assenti 11.7 ENE max 19.3 Grecale 73 % 1026 hPa 19 cielo sereno +10.8° perc. +10° Assenti 10.3 ENE max 14 Grecale 78 % 1027 hPa 22 poche nuvole +9.8° perc. +8.5° Assenti 9.2 ENE max 10.7 Grecale 79 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.